На Кубани среди соискателей работы в 2026 году выросла доля зумеров
В январе—августе 2026 года в локальной базе портала GdeRabota.ru соискатели 18–30 лет из Краснодарского края создали 211 резюме. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.
Эксперт уточнила, что почти 39% объема пришлось на август, а количество резюме зумеров в сфере медицины и фармацевтики выросло в 13,5 раза. Лидерство по популярности у молодых на портале сохраняет область науки и образования, где размещено 47 резюме соискателей в возрасте от 18 до 30 лет. В опубликованных на GdeRabota.ru вакансиях предлагаемая зарплата в среднем составляет 52 654 руб.
«Помимо запроса на гибкость, для зумеров характерна высокая чувствительность к тому, насколько работа соответствует их ожиданиям. При расхождении между обещаниями работодателя и реальностью они задумываются о смене компании. Еще одна особенность — прагматичность в отношении карьерного пути. Молодые специалисты готовы пробовать разные направления, менять компании и не связывают себя с одной профессией на десятилетия. Но это не означает отсутствия долгосрочных целей. Им важно понимать, какие именно навыки эта работа даст через несколько лет»,— прокомментировала Екатерина Агаева.
По оценкам эксперта, зумеры особенно полезны там, где нужны цифровые навыки. Они быстро адаптируются к технологиям и готовы осваивать новые инструменты. Социальные сети для них — один из способов решения карьерных задач, поэтому работодателям нужно больше внимания уделять собственному бренду в медиа, считает Екатерина Агаева.
«В целом зумеры — это перспективный кадровый резерв, но не замена опытным сотрудникам. Их сильная сторона — скорость обучения, технологичность и готовность осваивать новое. Задача работодателя — дать этим качествам раскрыться на практике»,— добавила гендиректор сервиса по поиску работы и найму сотрудников.
По словам директора по развитию Newstaff Романа Адаменко, до 50% молодых сотрудников практикуют так называемое тихое увольнение. Они выполняют строго прописанный функционал без инициативы и переработок. При этом зумеры остаются прагматиками: 38% готовы пожертвовать комфортом на рабочем месте ради высокого дохода.
«Около 82% работодателей готовы брать их с минимальным опытом и доучивать внутри компании. Для бизнеса Кубани это поколение остается главным ресурсом преодоления демографической ямы. Компании продолжают снижать барьеры на входе, чтобы закрыть критические потребности в кадрах»,— отметил Роман Адаменко.
Подробнее о том, как зумеры влияют на рынок труда Краснодарского края,— в материале «Кадровая эволюция».