На Кубани среди соискателей работы в 2026 году выросла доля зумеров

«Помимо запроса на гибкость, для зумеров характерна высокая чувствительность к тому, насколько работа соответствует их ожиданиям. При расхождении между обещаниями работодателя и реальностью они задумываются о смене компании. Еще одна особенность — прагматичность в отношении карьерного пути. Молодые специалисты готовы пробовать разные направления, менять компании и не связывают себя с одной профессией на десятилетия. Но это не означает отсутствия долгосрочных целей. Им важно понимать, какие именно навыки эта работа даст через несколько лет»,— прокомментировала Екатерина Агаева.