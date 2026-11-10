Власти КЧР не смогли разыграть контракт на установку камер за 100 млн рублей
Карачаево-Черкесское УФАС потребовало повторно провести аукцион на приобретение и установку комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД стоимостью 100 млн руб., следует из данных ЕИС Закупки.
После жалобы ООО «Система» служба выявила нарушения в техническом задании. К этому моменту участники снизили цену на 60% — до 40 млн руб., однако результаты торгов пришлось отменить.
Закупку республиканское управление в сфере закупок разместило 22 сентября. Заказчиком выступило РГКУ «Карачаевочеркесавтодор», срок исполнения контракта — до 22 декабря 2026 года. Подрядчик должен поставить и установить 24 комплекса: 23 с измерением скорости по видеокадрам и один — с помощью радара. Для части оборудования предусмотрено автономное электроснабжение с аккумуляторами емкостью не менее 2,4 тыс. Вт·ч и солнечными панелями суммарной мощностью не менее 600 Вт.
На оборудование заказчик предусмотрел около 54,6 млн руб., на монтаж и пусконаладку — 45,4 млн руб., почти половину начальной цены. Комплексы должны работать при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов, распознавать регистрационные знаки, определять скорость и передавать информацию в центры обработки данных.
Аукцион планировали завершить 1 октября. Из трех заявок комиссия допустила две. Третью отклонили из-за отсутствия конкретных числовых характеристик: участник указал, например, «более 2,4 тыс. Вт·ч» для емкости аккумуляторов и «не менее 100 Вт» для мощности подключаемой нагрузки.
По данным «ГосАналитики», в ходе торгов цена снизилась со 100 млн до 40 млн руб., но заключить контракт не удалось. ООО «Система» оспорило требования к происхождению и характеристикам оборудования. УФАС рассмотрело жалобу 9 октября и признало ее частично обоснованной.
Заказчик потребовал новые комплексы исключительно российского производства и 2026 года выпуска. Однако национальный режим применяется по правилам правительства и не предполагает безусловного запрета иностранного оборудования. В частности, товарам из стран Евразийского экономического союза должен предоставляться предусмотренный законом режим допуска.
Нарушения нашли и в описании оборудования: заказчик дополнил характеристики каталога товаров, работ и услуг (КТРУ) дополнительными требованиями. УФАС сочло неправомерными условия о конкретном годе изготовления, сохранении действующей поверки при переносе комплекса на другой участок и ряде параметров автономного электроснабжения. В инструкции также ошибочно указали позицию 281 перечня национального режима вместо применимой позиции 292. Требования к происхождению и характеристикам товара, подчеркнула служба, должны быть согласованы.
УФАС предписало отменить протоколы подведения итогов и подачи ценовых предложений. Оператор площадки должен вернуть заявки, разблокировать обеспечение и предоставить участникам возможность повторного участия, заказчик — исправить документацию и назначить новые даты подачи заявок и аукциона.
Это вторая попытка закупить комплексы на 100 млн руб. Аналогичный аукцион «Карачаевочеркесавтодор» разместил в конце июня, но 8 июля попросил республиканское управление закупок отменить процедуру. Торги прекратили до определения победителя, публично не объяснив причин. Об этом 10 июля сообщил «Коммерсантъ-Кавказ».
Закупки проходят на фоне расширения сети фотовидеофиксации. В послании Народному собранию 9 июня глава КЧР Рашид Темрезов сообщил о 119 стационарных и передвижных комплексах. К сентябрю их число планировали довести до 143, к 2030 году — увеличить еще на 200. Он также поручил Минтрансу и региональному управлению ГИБДД провести аудит аварийно-опасных участков и предложить меры по их оснащению средствами принудительного снижения скорости и барьерными ограждениями.