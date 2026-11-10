Власти КЧР не смогли разыграть контракт на установку камер за 100 млн рублей

Закупку республиканское управление в сфере закупок разместило 22 сентября. Заказчиком выступило РГКУ «Карачаевочеркесавтодор», срок исполнения контракта — до 22 декабря 2026 года. Подрядчик должен поставить и установить 24 комплекса: 23 с измерением скорости по видеокадрам и один — с помощью радара. Для части оборудования предусмотрено автономное электроснабжение с аккумуляторами емкостью не менее 2,4 тыс. Вт·ч и солнечными панелями суммарной мощностью не менее 600 Вт.