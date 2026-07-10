Власти КЧР передумали устанавливать камеры видеонаблюдения за 100 млн рублей

Республиканское казенное учреждение «Карачаевочеркесавтодор» инициировало досрочную остановку электронного аукциона стоимостью 100 млн руб. на поставку и монтаж комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения — торги аннулированы прежде, чем был установлен победитель, следует из данных системы ГИС Торги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Поводом для остановки торгов послужило официальное обращение РГКУ «Карачаевочеркесавтодор», направленное 8 июля в республиканское ведомство по закупкам. В письме содержалась просьба аннулировать процедуру. В Единой информационной системе в сфере закупок тендер уже получил статус отмененного.

Лот был выставлен на торги 29 июня 2026 года. Согласно документации, он предусматривал приобретение и инсталляцию одного комплекта специализированного оборудования. Приём заявок от участников завершался 10 июля, рассмотрение итогов было намечено на 13-е число того же месяца. Победитель так и не был определен.

Отмененная закупка вписывалась в последовательную политику республики по наращиванию инфраструктуры контроля скоростного режима. Глава региона Рашид Темрезов в июне сообщал, что в КЧР задействованы 119 стационарных и передвижных комплексов видеофиксации. По его словам, к сентябрю 2026 года их совокупное число предполагалось увеличить до 143, а к 2030 году — довести примерно до 224 единиц.

Камеры поэтапно вводились в эксплуатацию на наиболее опасных участках дорожной сети: в Черкесске, на трассе А-155 Черкесск — Домбай и на ряде других направлений. Несостоявшийся аукцион отличался от предыдущих закупок более значительным масштабом единовременного размещения.

Причина, по которой «Карачаевочеркесавтодор» отозвал заявку, в официальном письме не указана. Остается открытым вопрос о том, что именно потребовало пересмотра: техническое задание к контракту, приоритетность данного лота среди прочих закупок или общая конфигурация программы развития камерной сети.

Происходящее в республике укладывается в общую для Северо-Кавказского федерального округа тенденцию: соседние регионы также последовательно расширяют системы автоматического дорожного контроля, рассматривая их как один из ключевых инструментов снижения аварийности. Аннулирование конкретного аукциона не означает отказа от курса на развитие подобной инфраструктуры, однако способно скорректировать сроки реализации запланированных мероприятий в КЧР.

Станислав Маслаков