Главу управления ЖКХ Астрахани будут судить за приемку машины за 20,5 миллионов

Установлено, что в 2024 году фигурант не организовал экспертизу закупленной коммунальной техники и подписал акт приемки. «При этом приобретенная за счет бюджетных средств каналопромывочная машина не соответствовала заявленным техническим характеристикам и не могла использоваться по назначению»,— говорится в релизе регионального СКР. В итоге городу пришлось нанять для проведения этих работ стороннюю компанию.