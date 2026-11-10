Главу управления ЖКХ Астрахани будут судить за приемку машины за 20,5 миллионов
Поставщик несоответствующего товара получил за месяц от Астрахани 44 млн рублей
Следователи Кировского района Астрахани закончили расследование дела начальника коммунального управления городской администрации Тимура Калинкина о халатности при приемке каналопромывочной машины. “Ъ” выяснил, сколько стоил спорный подряд.
Установлено, что в 2024 году фигурант не организовал экспертизу закупленной коммунальной техники и подписал акт приемки. «При этом приобретенная за счет бюджетных средств каналопромывочная машина не соответствовала заявленным техническим характеристикам и не могла использоваться по назначению»,— говорится в релизе регионального СКР. В итоге городу пришлось нанять для проведения этих работ стороннюю компанию.
Речь идет о контракте на поставку каналопромывочной машины стоимостью 20,5 млн руб. Согласно данным ЕИС «Госзакупки», договор заключили с ООО «Спецавтотех». На конкурс поступили две заявки, вторую комиссия признала несоответствующей требованиям.
ООО «Спецавтотех» зарегистрировано в селе Беседы Московской области 14 марта 2023 года (Rusprofile). Компания специализируется на торговле прочими автотранспортными средствами. Генеральным директором и единственным учредителем с 20 февраля 2024 года является Даниил Мешковский. 2025 год компания закончила с выручкой 267 млн руб. (-52% год к году) и прибылью 334 тыс. руб. (-85%). Организация является поставщиком по 61 госконтракту на общую сумму 1,3 млрд руб.
В начале 2024 года «Спецавтотех» получил два подряда от астраханского управления ЖКХ. Первый — закупка упомянутой каналопромывочной машины. Второй — поставка комбинированной дорожной машины стоимостью 24,5 млн руб. За месяц компания заключила с городским управлением ЖКХ контракты общей стоимостью 44,5 млн руб.