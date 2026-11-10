Главу УКХБ Астрахани будут судить за халатность при закупке коммунальной техники
Каналопромывочная машина не соответствовала характеристикам
В Астрахани перед судом предстанет начальник управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Тимур Калинкин. Чиновника обвиняют в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщили в СУ СКР по региону.
По данным следствия, в 2024 году господин Калинкин не провел обязательную экспертизу поставленной каналопромывочной машины, подписав документы о ее приемке. При этом техника не соответствовала заявленным в закупке характеристикам и не могла использоваться по назначению. Из-за этого администрации пришлось привлечь стороннюю компанию для соответствующих работ.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением рассматривается в Кировском районном суде Астрахани. Судьей назначена Наталья Макеева. Накануне, 9 ноября, заседание по делу было отложено из-за неявки в суд свидетелей.
В мае 2024 года региональная прокуратура привлекала Тимура Калинкина к административной ответственности. Тогда чиновник проигнорировал просьбы астраханцев отловить бездомных собак. Было возбуждено дело по ст. 5.59 КоАП РФ. Господина Калинкина оштрафовали на 5 тыс. руб.
Тимур Калинкин возглавил УКХБ администрации Астрахани весной 2022 года.