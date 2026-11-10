Главу УКХБ Астрахани будут судить за халатность при закупке коммунальной техники

По данным следствия, в 2024 году господин Калинкин не провел обязательную экспертизу поставленной каналопромывочной машины, подписав документы о ее приемке. При этом техника не соответствовала заявленным в закупке характеристикам и не могла использоваться по назначению. Из-за этого администрации пришлось привлечь стороннюю компанию для соответствующих работ.