Сбербанк и банк «Кузнецкий» предоставят кредиты Орлу и Мценску на 335 млн рублей

Администрации Орла и орловского Мценска определили победителей аукционов на право открытия невозобновляемых кредитных линий с лимитами на 315 млн и 30 млн руб. соответственно. Оба банка были единственными участниками торгов. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кредитную линию для администрации Орла сроком на один год с фиксированной процентной ставкой откроет Сбербанк. Контракт заключили по начальной цене 52,8 млн руб. Средства, предназначенные для покрытия дефицита бюджета и погашения муниципальных долгов, должны быть перечислены в течение двух дней после обращения заказчика.

Для администрации Мценска кредит предоставит банк «Кузнецкий» на аналогичных условиях, но с трехдневным сроком перечисления. Сумма соглашения также равняется начальной и составляет 5,1 млн руб.

В конце июня стало известно, что власти Белгородской области намерены привлечь кредит в размере 4,9 млрд руб. сроком на два года для погашения долговых обязательств. Прием заявок на аукцион завершится 16 июля, итоги подведут 20 июля.

Кабира Гасанова