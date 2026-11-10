Politico узнало о планах России, Украины и США обсудить в ОАЭ вопрос территорий
Первый день переговоров России, Украины и США в Абу-Даби будет посвящен гарантиям безопасности и возможному изменению оборонной системы Европы. На второй день делегации обсудят территориальные вопросы, в том числе расположение границ и линий разграничения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По словам собеседника издания, представители России и Украины в частном порядке заявили о готовности проявить гибкость в вопросе территорий. Источник Politico подчеркнул, что вопросы территорий и гарантий безопасности тесно связаны и должны обсуждаться вместе.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представят спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Главной темой обсуждений пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл послевоенные гарантии безопасности.