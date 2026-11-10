Лавров: Россия не питает иллюзий в отношении администрации Трампа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании Международного форума обеспечения коллективной безопасности заявил, что Москва рассчитывает на продолжение диалога с Вашингтоном и надеется, что американской администрации хватит решимости для достижения честного баланса интересов безопасности.
«Мы иллюзии не питаем, я хочу это сразу сказать. Но, не питая иллюзий, понимая глубинные противоречия в отношении того, как дальше должна развиваться международная политика, конечно, всегда лучше разговаривать», — сказал Сергей Лавров (цитата по «РИА Новости»).
Он напомнил, что похожая ситуация была в годы холодной войны, когда советские военные вели диалог с американскими несмотря на противоречия. «Мы очень надеемся, что на этот раз у администрации Соединенных Штатов хватит решимости продолжать этот диалог с прицелом на достижение честного баланса интересов, когда ничья безопасность не будет ущемляться», — добавил министр.