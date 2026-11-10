Лавров: Россия не питает иллюзий в отношении администрации Трампа

Он напомнил, что похожая ситуация была в годы холодной войны, когда советские военные вели диалог с американскими несмотря на противоречия. «Мы очень надеемся, что на этот раз у администрации Соединенных Штатов хватит решимости продолжать этот диалог с прицелом на достижение честного баланса интересов, когда ничья безопасность не будет ущемляться», — добавил министр.