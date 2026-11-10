Парфенчиков направил в парламент Карелии законопроект о запрете продажи вейпов

Господин Парфенчиков рассказал, что законопроект был подготовлен Министерством промышленности и торговли Карелии. Затем он прошел оценку регулирующего воздействия, был согласован с министерствами юстиции, здравоохранения и финансов. Его также изучили во время публичных консультаций на экспертном совете и круглом столе.