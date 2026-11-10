Парфенчиков направил в парламент Карелии законопроект о запрете продажи вейпов
Розничную продажу вейпов могут полностью запретить в Карелии с 1 марта 2027 года, если парламент республики одобрит соответствующий законопроект. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Артур Парфенчиков.
Господин Парфенчиков рассказал, что законопроект был подготовлен Министерством промышленности и торговли Карелии. Затем он прошел оценку регулирующего воздействия, был согласован с министерствами юстиции, здравоохранения и финансов. Его также изучили во время публичных консультаций на экспертном совете и круглом столе.
Глава Карелии направил законопроект в местный парламент во вторник, 10 ноября. На следующий день проект рассмотрит комитет Заксобрания по экономической политике, бюджету и налогам. В четверг, 12 ноября, вопрос будет вынесен на голосование на сессию парламента.
«Мы действуем системно и последовательно. Подчеркну: наша цель — защита общественного здоровья, и в первую очередь подрастающего поколения. Вейпы стали частью молодежной культуры, их ошибочно считают безопасными. Это не так. И мы обязаны реагировать»,— подчеркнул господин Парфенчиков.
Ранее «Ъ-Северо-Запад» сообщал, что Вологодская область полностью запретит продажу вейпов с 1 марта следующего года.