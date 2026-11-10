Новый комплекс РЭБ будет защищать Белгородскую и Курскую области от дронов

Он подчеркнул, что ВСУ якобы используют взломанные терминалы Starlink, которые работают над территорией России и позволяют управлять дронами, диверсионными группами и безэкипажными катерами для атак на объекты инфраструктуры и убийств граждан РФ. «Россия всегда оставляла и оставляет за собой право вмешиваться в работу спутниковой системы Starlink для обеспечения безопасности своих граждан. Для этого сбивать спутник не обязательно. Достаточно мощным электромагнитным импульсом подсвечивать ему приемные антенны и выводить из строя устройство, с помощью которого спутник взаимодействует с терминалами на Земле»,— отметил собеседник агентства.