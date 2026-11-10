Новый комплекс РЭБ будет защищать Белгородскую и Курскую области от дронов
Новейший комплекс радиоэлектронного подавления «Волна купол гарант», противодействующий спутниковой системе Starlink, в ближайшем будущем защитит все значимые объекты приграничья РФ, в том числе в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
Уточняется, что испытания комплекса были завершены в начале 2026 года — тогда же началось массовое производство «Волны купола гаранта». «Производимый объем, скорость производства и количество [комплексов] на данный момент, конечно же, далеки от необходимого. То есть "Волной куполом гарантом" пока закрыто не все, но есть план развертывания»,— сказал собеседник ТАСС.
Он подчеркнул, что ВСУ якобы используют взломанные терминалы Starlink, которые работают над территорией России и позволяют управлять дронами, диверсионными группами и безэкипажными катерами для атак на объекты инфраструктуры и убийств граждан РФ. «Россия всегда оставляла и оставляет за собой право вмешиваться в работу спутниковой системы Starlink для обеспечения безопасности своих граждан. Для этого сбивать спутник не обязательно. Достаточно мощным электромагнитным импульсом подсвечивать ему приемные антенны и выводить из строя устройство, с помощью которого спутник взаимодействует с терминалами на Земле»,— отметил собеседник агентства.
Белгородская и Курская области ежедневно подвергаются ударам со стороны Украины, в большинстве случаев фиксируются серьезные последствия на земле. Так, за минувшие сутки Белгородчину атаковали 177 раз, в том числе с помощью 121 дрона,— в результате три человека погибли и восемь пострадали. Над Курской областью с 9:00 9 ноября до 9:00 10 ноября уничтожили 169 беспилотников. Был ранен 61-летний мужчина.