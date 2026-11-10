Три человека погибли, восемь ранены при обстрелах Белгородской области за сутки
По данным регионального оперштаба, в селе Зозули Борисовского округа при атаке дронов на автомобили ранения получил мирный житель. После повторного обращения за медицинской помощью его госпитализировали.
В поселке Красная Яруга Краснояружского округа при ударе БПЛА по социальному объекту пострадала женщина. Она продолжает лечение амбулаторно.
На автодороге Ракитное — Пролетарский Ракитянского округа при атаке дрона на грузовик пострадал мирный житель. После оказания помощи его отпустили домой. Еще один мужчина получил ранение при ударе FPV-дрона по автомобилю в районе поселка Ракитное. Он лечится амбулаторно.
В Шебекино при атаках БПЛА пострадали двое мужчин, один из них находится в стационаре. Также медицинскую помощь оказали женщине с акубаротравмой, полученной при ударе FPV-дрона по автомобилю.
В селе Кошлаково Шебекинского округа при детонации взрывного устройства ранен мужчина. Его доставили в областную клиническую больницу.
Удары наносились по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. ВСУ восемь раз применяли артиллерию и 13 раз сбрасывали взрывные устройства с БПЛА. Расчеты ПВО и другие задействованные подразделения сбили и подавили 121 БПЛА.