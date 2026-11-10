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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Черноземье

Три человека погибли, восемь ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ 177 раз атаковали территорию Белгородской области. Три человека погибли: двое мужчин — при ударах БПЛА по автомобилям в селе Зозули Борисовского округа, еще один — в результате налета FPV-дрона на село Гора-Подол Грайворонского округа. Еще восемь мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

  • По данным регионального оперштаба, в селе Зозули Борисовского округа при атаке дронов на автомобили ранения получил мирный житель. После повторного обращения за медицинской помощью его госпитализировали.

  • В поселке Красная Яруга Краснояружского округа при ударе БПЛА по социальному объекту пострадала женщина. Она продолжает лечение амбулаторно.

  • На автодороге Ракитное — Пролетарский Ракитянского округа при атаке дрона на грузовик пострадал мирный житель. После оказания помощи его отпустили домой. Еще один мужчина получил ранение при ударе FPV-дрона по автомобилю в районе поселка Ракитное. Он лечится амбулаторно.

  • В Шебекино при атаках БПЛА пострадали двое мужчин, один из них находится в стационаре. Также медицинскую помощь оказали женщине с акубаротравмой, полученной при ударе FPV-дрона по автомобилю.

  • В селе Кошлаково Шебекинского округа при детонации взрывного устройства ранен мужчина. Его доставили в областную клиническую больницу.

Удары наносились по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. ВСУ восемь раз применяли артиллерию и 13 раз сбрасывали взрывные устройства с БПЛА. Расчеты ПВО и другие задействованные подразделения сбили и подавили 121 БПЛА.

Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшую ночь над Россией уничтожили 155 беспилотников. В частности, их сбили над Белгородской, Курской, Орловской областями.
За предыдущие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 139 раз. Никто не пострадал.
Мария Свиридова