Две трети ипотек в Тамбовской области выдали на готовые квартиры

С января по сентябрь 2026 года на покупку квартир на вторичном рынке жилья в Тамбовской области было выдано почти 2,8 тыс. ипотечных кредитов — около двух третей от общего количества займов. Их общая сумма составила 8,3 млрд руб. Об этом рассказали в региональном отделении Банка России 5 ноября. На новостройки пришлось менее 1,4 тыс. договоров на 6,6 млрд руб.