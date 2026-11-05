Две трети ипотек в Тамбовской области выдали на готовые квартиры
С января по сентябрь 2026 года на покупку квартир на вторичном рынке жилья в Тамбовской области было выдано почти 2,8 тыс. ипотечных кредитов — около двух третей от общего количества займов. Их общая сумма составила 8,3 млрд руб. Об этом рассказали в региональном отделении Банка России 5 ноября. На новостройки пришлось менее 1,4 тыс. договоров на 6,6 млрд руб.
По данным банка, средний размер займа на готовую квартиру составлял около 3 млн руб., а на новостройку — 4,9 млн руб. Средний срок кредитования на вторичное жилье увеличился с 22,8 до 23,2 года, на новостройки — с 26,3 до 26,6 года.
Отмечается также, что по программам с господдержкой было выдано более 1,2 тыс. кредитов на 5,1 млрд руб., что составляет около 30% общего количества и примерно треть суммы выдач. Почти все льготные кредиты пришлись на «Семейную ипотеку» — 4,9 млрд руб.
«Согласно октябрьскому докладу Банка России о региональной экономике, в августе в Центральной России сократились выдачи ипотеки на рыночных условиях. Спрос на "Семейную ипотеку", напротив, увеличился после июльского снижения», — заявил управляющий тамбовским отделением Банка России Михаил Носенков.
По состоянию на 1 октября общая задолженность жителей Тамбовской области по ипотеке составляла 77,1 млрд руб. — на 10,1% больше, чем годом ранее.
В начале этой недели «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в Черноземье проще всего платить ипотеку жителям Липецкой и Воронежской областей. Тамбовская область заняла по макрорегиону третье место в рейтинге по ипотечным платежам, став только 61-й в общероссийском зачете.