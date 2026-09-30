Имущество обанкротившейся «Липецкгеологии» выставили на торги за 126 млн рублей
Конкурсный управляющий АО «Липецкгеология» Александр Случевский выставил на банкротный аукцион имущественный комплекс компании стоимостью 125,5 млн руб. Подавать заявки на участие можно до 3 ноября, итоги планируют подвести 9 ноября.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
В состав лота входят земельный участок площадью 15,6 тыс. кв. м в Липецке, предназначенный для промышленного использования, двухэтажное здание конторы и лаборатории (626,1 кв. м), одноэтажное здание мастерских с пристройкой и подвалом (369,2 кв. м), одноэтажное здание кузницы (43,2 кв. м), несколько складов, гаражи, электрощитовая, теплотрасса, ограждение и оборудование. К последней категории относятся кран-балка, ножовочно-отрезной станок, емкости для горюче-смазочных материалов и так далее.
По данным Rusprofile, АО «Липецкгеология» было зарегистрировано в Липецке в 1995 году на базе одноименного госпредприятия. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. При этом, по собственным данным, компания занималась геологическими исследованиями на территории центральной части Восточно-Европейской платформы, которая граничила, в частности, с Курской, Орловской и Тамбовской областями. Уставный капитал составляет 1,6 тыс. руб. Собственники скрыты, однако по данным перечня аффилированных лиц от 2015 года, 31,6% принадлежало некой Татьяне Мерцаловой. Гендиректором компании до процедуры банкротства была Ирина Бурцева. 2022 год общество завершило с выручкой 385 млн руб. и убытком 3,2 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются.
Банкротство «Липецкгеологии» инициировало управление ФНС по региону в марте 2024 года. В июле 2025 года в отношении должника ввели процедуру наблюдения, временным управляющим был утвержден Александр Случевский. Согласно его отчету, на дату первого собрания кредиторов общая сумма задолженности «Липецкгеологии» составила 62,6 млн руб. В июне 2026-го компанию признали банкротом и ввели в ней конкурсное производство на полгода. Управляющим остался Александр Случевский.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что Сбербанк заявил 57,1 млн руб. долга в банкротном деле гендиректора липецкого ООО «Глобус групп», внука министра черной металлургии СССР Серафима Колпакова и совладельца липецкого же ООО «Феррогрупп» Антона Колпакова.