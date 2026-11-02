На Липецком кузнечном заводе ввели внешнее управление на полтора года

Согласно данным Rusprofile.ru, ООО «Липецкий кузнечный завод» зарегистрировано в Липецке в 2005 году. Основной вид деятельности — предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке, а также профилированию листового металла. Уставный капитал составляет 33,8 млн руб. Генеральный директор — Сергей (Владимирович) Болотин. Единственным учредителем выступает Михаил (Григорьевич) Болотин — российский машиностроитель, основатель и экс-руководитель концерна «Тракторные заводы». В 2022 году он был осужден за растрату в особо крупном размере и приговорен к двум годам колонии общего режима, а в 2023 году вышел на свободу. По итогам 2022 года выручка предприятия составила 293 млн руб., чистая прибыль — 11 млн руб. Более актуальные финансовые показатели предприятием не раскрывались.