Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №203/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Черноземье

На Липецком кузнечном заводе ввели внешнее управление на полтора года

Арбитражный суд Липецкой области ввел внешнее управление в ООО «Липецкий кузнечный завод» (ЛКЗ) сроком на 18 месяцев. Суд пришел к выводу, что предприятие может восстановить платежеспособность, сохранив производство и рабочие места. Внешним управляющим утвержден Александр Алимов из Союза арбитражных управляющих «Созидание».
Завод самостоятельно обратился с заявлением о банкротстве, после чего в отношении него ввели наблюдение. В ходе этой процедуры временный управляющий проанализировал финансовое состояние предприятия и установил наличие экономических предпосылок для его оздоровления.
Программа восстановления предусматривает получение 127,8 млн руб. за счет производственной деятельности, продажи неиспользуемого помещения и реализации лома. На погашение включенной в реестр задолженности требуется 117,1 млн руб.

Согласно данным Rusprofile.ru, ООО «Липецкий кузнечный завод» зарегистрировано в Липецке в 2005 году. Основной вид деятельности — предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке, а также профилированию листового металла. Уставный капитал составляет 33,8 млн руб. Генеральный директор — Сергей (Владимирович) Болотин. Единственным учредителем выступает Михаил (Григорьевич) Болотин — российский машиностроитель, основатель и экс-руководитель концерна «Тракторные заводы». В 2022 году он был осужден за растрату в особо крупном размере и приговорен к двум годам колонии общего режима, а в 2023 году вышел на свободу. По итогам 2022 года выручка предприятия составила 293 млн руб., чистая прибыль — 11 млн руб. Более актуальные финансовые показатели предприятием не раскрывались.

При рассмотрении ходатайства управляющего суд также учел отсутствие признаков фиктивного и преднамеренного банкротства и достаточность имущества для покрытия судебных расходов и выплаты вознаграждения арбитражному управляющему. С введением внешнего управления процедура наблюдения прекращена.
В январе Арбитражный суд Липецкой области расторг мировое соглашение по делу о банкротстве ООО «Липецкий кузнечный завод». Суд возобновил производство и ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения на полгода по заявлению кредитора — ООО «Промышленные компоненты» из Чувашии, указавшего на нарушение графика трехлетней рассрочки платежей, утвержденной в январе 2023 года.
В самом ЛКЗ тогда поясняли «Ъ-Черноземье», что возвращение в процедуру банкротства было инициировано самим должником. На решение повлияло обвальное падение заказов в ряде секторов, особенно в железнодорожной отрасли и сфере дорожно-строительной техники, из-за чего исполнять мировое соглашение стало невозможно. При этом завод продолжает работать, а его новая стратегия ориентирована на тесную кооперацию с машиностроительным кластером Чувашии для освоения перспективных изделий.
Кабира Гасанова