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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Урал

Глава района Екатеринбурга ушел в отставку для борьбы за пост мэра Первоуральска

Глава Железнодорожного района Екатеринбурга, секретарь железнодорожного местного отделения «Единой России» Виталий Першин подал в отставку в связи с намерением «бороться за пост мэра Первоуральска», рассказал «Ъ-Урал» осведомленный источник. По словам источника «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области, чиновник может уже со среды, 11 ноября, стать исполняющим обязанности градоначальника. Действующий и.о. главы Первоуральска Денис Поляков якобы продолжит работу в должности вице-мэра по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Виталию Першину 58 лет, он уроженец Барнаула (Алтайский край). Окончил Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС), после проходил срочную службу в железнодорожных войсках и руководил производственными предприятиями. С 2012 года трудился первым вице-мэром Заречного, позже перешел в Уральское территориальное управление Федерального агентства железнодорожного транспорта: с 2014-о был заместителем руководителя, с 2015-о — руководителем. В 2021 году получил пост главы Железнодорожного района Екатеринбурга.

Второй источник «Ъ-Урал» в региональном правительстве отметил, что губернатор Денис Паслер еще не подписал документ об утверждении господина Першина и.о. мэра Первоуральска. «Это с уверенностью можно будет сказать только ближе к вечеру, варианты существуют разные»,— добавил собеседник.
В администрации Екатеринбурга «Ъ-Урал» не стали комментировать сообщение об отставке Виталия Першина до появления официальной информации.

Пост мэра Первоуральска стал вакантным 20 июля после решения Дениса Паслера отправить в отставку Игоря Кабца, который возглавлял территорию с 2018 года. Глава региона тогда заявил, что при серьезной поддержке предприятий и в условиях открытия новых производств город «только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством». Ожидалось, что в правительстве Свердловской области начнут рассматривать презентации кандидатов на пост мэра уже в октябре, однако срок приема документов пришлось продлить до 26 октября: вначале свою кандидатуру выдвинул только депутат от «Справедливой России» Владислав Пунин.

Всего на конкурс на должность главы Первоуральска заявились шесть человек. Помимо Виталия Першина (выдвинут от общественной палаты Свердловской области) и Владислава Пунина свои заявки направили руководитель клиентской службы отделения Социального фонда России в Первоуральске Александр Зимин (от «Единой России»), гендиректор компании «Решение» Дмитрий Дягилев (от КПРФ) и вице-мэр Первоуральска, член местного отделения «Единой России» Дмитрий Крючков (от Совета муниципальных образований Среднего Урала). О желании побороться за пост мэра также заявил индивидуальный предприниматель Тихон Курев, однако его кандидатура будет отклонена в ходе первого этапа конкурса по проверке наличия необходимых документов — в новом порядке избрания градоначальников от 2025 года исключили возможность самовыдвижения.
В ходе второго этапа комиссия проведет индивидуальные собеседования с претендентами, заслушает их презентации об основных направлениях развития Первоуральска и составит для Дениса Паслера список политиков, которые наиболее готовы к должности градоначальника. Депутаты думы города смогут избрать мэра сразу, как только глава региона предложит им не менее двух претендентов.
Ранее сообщалось, что серьезную конкуренцию Виталию Першине может составить Александр Зимин от «Единой России». Источники «Ъ-Урал» указывали, что в гордуме Первоуральска партию власти представляют 22 депутата из 25, среди шести членов конкурсной комиссии по рассмотрению кандидатур на пост мэра пятеро являются членами «Единой России», а сами кандидаты от партии власти ни разу не проигрывали выборы мэров с момента утверждения нового порядка об избрании глав муниципалитетов. Один из собеседников тогда отметил, что в случае с Первоуральском может произойти исключение из правил. «Я бы на Першина поставил. Он возглавляет районную организацию "Единой России" и выпускник паслеровской школы мэров»,— сказал один из собеседников.
Василий Алексеев