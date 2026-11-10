Глава района Екатеринбурга ушел в отставку для борьбы за пост мэра Первоуральска

Пост мэра Первоуральска стал вакантным 20 июля после решения Дениса Паслера отправить в отставку Игоря Кабца, который возглавлял территорию с 2018 года. Глава региона тогда заявил, что при серьезной поддержке предприятий и в условиях открытия новых производств город «только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством». Ожидалось, что в правительстве Свердловской области начнут рассматривать презентации кандидатов на пост мэра уже в октябре, однако срок приема документов пришлось продлить до 26 октября: вначале свою кандидатуру выдвинул только депутат от «Справедливой России» Владислав Пунин.