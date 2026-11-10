Глава района Екатеринбурга ушел в отставку для борьбы за пост мэра Первоуральска
Виталию Першину 58 лет, он уроженец Барнаула (Алтайский край). Окончил Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС), после проходил срочную службу в железнодорожных войсках и руководил производственными предприятиями. С 2012 года трудился первым вице-мэром Заречного, позже перешел в Уральское территориальное управление Федерального агентства железнодорожного транспорта: с 2014-о был заместителем руководителя, с 2015-о — руководителем. В 2021 году получил пост главы Железнодорожного района Екатеринбурга.
Пост мэра Первоуральска стал вакантным 20 июля после решения Дениса Паслера отправить в отставку Игоря Кабца, который возглавлял территорию с 2018 года. Глава региона тогда заявил, что при серьезной поддержке предприятий и в условиях открытия новых производств город «только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством». Ожидалось, что в правительстве Свердловской области начнут рассматривать презентации кандидатов на пост мэра уже в октябре, однако срок приема документов пришлось продлить до 26 октября: вначале свою кандидатуру выдвинул только депутат от «Справедливой России» Владислав Пунин.