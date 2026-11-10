NYP: Кэти Закария снова хочет стать пресс-секретарем Белого дома
Бывший пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария, уволенная после пяти дней работы, пытается снова занять эту должность. Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Кэти Закария была уволена в октябре, поставив антирекорд по продолжительности работы. Ее пребывание в должности запомнилось единственным и провальным брифингом, а также последовавшими обвинениями в сокрытии отсутствия адвокатской лицензии. Ранее Дональд Трамп называл ее квалифицированным адвокатом.
По данным источников газеты, Кэти Закария надеялась привлечь к себе внимание президента США Дональда Трампа, освещая промежуточные выборы в США на канале Right Side Broadcasting Network. Источники приводят ее слова о том, что она своей работой на канале пыталась вновь заявить о себе.
Как сообщает NYP, в администрации президента идею возвращения госпожи Закарии воспринимают с юмором и ужасом. Общавшиеся с газетой чиновники говорят, что у нее «ноль шансов» вернуться на работу в Белый дом, а Дональд Трамп называет ее «катастрофой». Официально должность пресс-секретаря остается вакантной.