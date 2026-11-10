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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
ЖизньПотери

В Москве проходит прощание с актером Юрием Каюровым

В траурном зале Троекуровского кладбища Москвы проходит церемония прощания с народным артистом РСФСР, актером театра и кино Юрием Каюровым. На мероприятие пришли десятки людей, сообщает ТАСС.
Похороны пройдут в этот же день на Троекуровском кладбище. Юрий Каюров умер 6 ноября в возрасте 99 лет.
Юрий Каюров дебютировал в кино в 1961 году, сыграв Владимира Ленина в фильме Анатолия Рыбакова «В начале века». Всего он сыграл Владимира Ленина в 16 фильмах. С 1967 года актер играл в Малом театре.
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