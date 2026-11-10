Голевой пас Подколзина помог «Эдмонтону» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ
«Эдмонтон Ойлерс» дома победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.
У хозяев гол забил Коннор Макдэвид. Дублем отметился Леон Драйзайтль, в эпизоде с первой шайбой ему ассистировал Василий Подколзин. У гостей отличился Ярослав Хмеларж.
В гонке снайперов текущего сезона Леон Драйзайтль обогнал нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова. На счету немецкого форварда 18 шайб, россиянин поразил ворота соперников 16 раз.
По итогам 19 игр «Эдмонтон» с 30 очками лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Рейнджерс» с 21 баллом после 19 встреч идут третьими в дивизионе Метрополитен.
В других матчах дня «Филадельфия Флайерс» на выезде оказался сильнее «Ванкувер Кэнакс» — 3:1. В составе победителей голевой передачей отметился Матвей Мичков.
«Сан-Хосе Шаркс» на своем льду по буллитам переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:2. Защитник победившей команды Дмитрий Орлов записал в свой актив результативный пас. Вратарь «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 20 бросков, голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин сделал 37 спасений.