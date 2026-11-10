Суд продлил арест обвиняемой в убийстве экс-главы Самары Виктора Тархова

Самарский областной суд по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве бывшего главы Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Ее арест продлен на три месяца — до 12 февраля 2027 года включительно. Решение принято по ходатайству следствия во вторник, 10 ноября. На этот же период продлили домашний арест фигурирующей в процессе Таисии Киселевой.