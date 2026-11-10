В СИЗО умер член оппозиционной партии «Сильная Армения» Арсен Геворгян
В Армении в следственном изоляторе умер 46-летний Арсен Геворгян, кандидат в мэры города Степанаван от оппозиционной партии «Сильная Армения». Информацию о смерти политика подтвердили Sputnik Армения представители партии. Предварительной причиной смерти стал инфаркт.
Арсен Геворгян был арестован 21 октября — за четыре дня до муниципальных выборов. Он должен был провести под стражей два месяца по обвинению в даче взятки. Перед задержанием прошли обыски в домах и офисах более десятка сторонников и представителей партии «Сильная Армения».
По данным Антикоррупционного комитета Армении, всего по уголовному делу о подкупе избирателей и взяточничестве были задержаны 24 человека, в том числе четыре кандидата в Совет старейшин Степанавана. Кроме того, двое сторонников «Сильной Армении» отправлены под домашний арест, одной из них назначен залог.
Партия называет предъявленные обвинения политическим преследованием. На выборах, прошедших 25 октября в Степанаване, победил провластный кандидат Армен Григорян от партии «Горцарар».