В СИЗО умер член оппозиционной партии «Сильная Армения» Арсен Геворгян

По данным Антикоррупционного комитета Армении, всего по уголовному делу о подкупе избирателей и взяточничестве были задержаны 24 человека, в том числе четыре кандидата в Совет старейшин Степанавана. Кроме того, двое сторонников «Сильной Армении» отправлены под домашний арест, одной из них назначен залог.