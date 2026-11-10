Лавров: у России есть свой документ о структуре безопасности в Евразии
Россия разработала собственный позиционный документ, описывающий обеспечение безопасности в Евразии. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Когда говорим о евразийской безопасности... Она должна включать в себя борьбу с терроризмом, другими современными угрозами, которые, по нашей оценке, никуда не исчезнут в обозримой перспективе»,— сказал дипломат на пленарном заседании Международного форума обеспечения коллективной безопасности (цитата по «РИА Новости»). Он напомнил о существовании ОДКБ, СНГ и Шанхайской организации сотрудничества, которые взаимодействуют по вопросам безопасности на континенте.
При этом, отметил Сергей Лавров, Россия не стремится создать нечто, что будет подминать под себя существующие организации. «(Важно.— “Ъ”) собраться вместе и посмотреть, чем мы уже обладаем, какие субрегиональные есть структуры, какие между этими структурами налажены связи»,— добавил глава МИДа.
В преддверии первого с февраля раунда трехсторонних переговоров по Украине спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил о необходимости разработать устойчивую систему безопасности в Европе. По его мнению, для создания более «широкой архитектуры европейской безопасности» нужны договоренности России и союзников Вашингтона по НАТО. За основу такой модели он предлагал взять совет Россия — НАТО.