Лавров: у России есть свой документ о структуре безопасности в Евразии

При этом, отметил Сергей Лавров, Россия не стремится создать нечто, что будет подминать под себя существующие организации. «(Важно.— “Ъ”) собраться вместе и посмотреть, чем мы уже обладаем, какие субрегиональные есть структуры, какие между этими структурами налажены связи»,— добавил глава МИДа.