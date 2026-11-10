Бизнесу переписывают штрафы

«Учитывая цели, которые преследует государство, когда назначает то или иное наказание, то я лично приветствую не только увеличение штрафных санкций за экономические преступления. Я изначально, имея практический опыт, полагаю, что за такие правонарушения стоит наказывать, что называется, рублем, а не лишением свободы, изоляцией от общества. Увеличение штрафных санкций само по себе, конечно, не даст результата. Хотелось бы, чтобы, помимо этой меры, была и реальная, частая замена в судах вида наказания.