Бизнесу переписывают штрафы
Как могут ужесточить наказание за экономические преступления
Штрафы за незаконный бизнес, мошенничество и махинации при банкротстве могут резко вырасти. Поправки об увеличении санкций за экономические преступления одобрили ко второму чтению в профильном комитете Госдумы. В отдельных случаях они увеличиваются в пять раз. Депутаты говорят, что старые нормы давно пора пересмотреть. При этом для бизнеса цена ошибки станет еще выше. Где заканчивается борьба с нарушениями и начинается охота на предпринимателей?
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В Госдуме заявляли, что бизнес — «вполне законное удовольствие». Но, видимо, когда предприниматель в экстазе от прибыли, это уже повод для проверки. Так, работа без лицензии или регистрации теперь обойдется в 1,5 млн руб. вместо прежних 300 тыс. руб. Если незаконным бизнесом занимается целая группа, штраф подскочит до 2,5 млн руб. А изготовителям фальшивых денег придется выплатить уже до 5 млн руб. против прежнего 1 млн руб.
Законодатели отмечают, что штрафы нужно подвести под экономические реалии. Насколько оправданно такое повышение, объясняет член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов:
«Учитывая цели, которые преследует государство, когда назначает то или иное наказание, то я лично приветствую не только увеличение штрафных санкций за экономические преступления. Я изначально, имея практический опыт, полагаю, что за такие правонарушения стоит наказывать, что называется, рублем, а не лишением свободы, изоляцией от общества. Увеличение штрафных санкций само по себе, конечно, не даст результата. Хотелось бы, чтобы, помимо этой меры, была и реальная, частая замена в судах вида наказания.
Эти штрафы приведены в соответствие с нынешними экономическими реалиями, в том числе с инфляцией».
Границы между ошибкой в бизнесе и уголовным преступлением часто оказываются размытыми, отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова:
«В вопросах лицензирования, вообще подхода и оценки к ведению предпринимательской деятельности, к сожалению, все больше ограничений, дополнительных требований. Не всегда предприниматели даже успевают сориентироваться, что они должны сделать. Они пытаются удержаться на рынке и как можно больше дополнительных новых направлений открывать. Поэтому, конечно, могут быть проблемы, которые потом оборачиваются теперь уже очень крупными штрафами».
За мошенничество с коммерческими договорами и сокрытие имущества при банкротстве санкции тоже вырастут, с 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. За аналогичное преступление с крупным ущербом — до 800 тыс. руб. Елена Дыбова считает эту статью одной из самых опасных и спорных:
«Это точно будет серьезной проблемой. Мы же понимаем: доказать преднамеренность или непреднамеренность действия очень сложно, оценочная грань очень тонкая. И здесь очень широко можно разгуляться коррупционному фактору.
Мы всегда выступали за то, чтобы все формулировки были максимально четкими, стопроцентными в своем определении. Поэтому вот такие нормы у бизнеса вызывают очень высокую озабоченность».
Собеседники “Ъ FM” уверены, что одними высокими штрафами недобросовестных предпринимателей не остановить. Владелец ресторана Anna Bistro Никита Татаев вообще сомневается в том, что недобросовестные игроки испугаются «новых тарифов»:
«Если ты решился что-то нарушить, не факт, что штраф тебя остановит. Санкции, которые часто применимы, напрямую связаны с деятельностью предпринимателя. Там, где легко что-то непреднамеренно нарушить, это одна история. А если ты уже идешь специально против закона, то там штрафы должны быть такими, которых должны бояться. Как можно вести незаконно предпринимательство в современных реалиях, если все у нас уже идет в безнале, онлайн? Нужно быть самоубийцей каким-то».
Поправки в законы разрабатывал Минюст. При обсуждении проекта в январе 2025 года чиновники указывали, что размеры штрафов по некоторым статьям не менялись 20 лет. Но все течет, все меняется.