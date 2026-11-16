Сбор остался на складах
Почему аграрии юга России вынуждены продавать зерно ниже его себестоимости
Высокий урожай зерна на юге России обернулся для аграриев не ростом доходов, а проблемами со сбытом. Фактическая остановка экспорта через Азово-Черноморский бассейн привела к обвалу закупочных цен: в отдельных случаях пшеница подешевела почти вдвое и стала продаваться ниже себестоимости. По словам участников рынка, значительная часть собранного зерна остается нереализованной, хозяйства теряют оборотные средства и вынуждены пересматривать экономику производства.
На Кубани по итогам уборочной кампании 2026 года аграрии собрали около 13,4 млн т зерновых против 11,7 млн т в 2025 году. Об этом Guide рассказали в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. В частности, по данным ведомства, намолот озимой пшеницы составил 9,5 млн т, в том числе 2 млн т 1–3-го классов. Средняя урожайность озимой пшеницы достигла 58,2 ц/га против 49,5 ц/га годом ранее. В министерстве успешный сезон связывают с отсутствием засухи и благоприятным сочетанием температурного и водного режимов.
На Дону, по данным Ростовстата на 1 октября, хозяйства всех категорий намолотили 13,7 млн т зерна. Это на 59,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Урожайность составила 41,4 ц/га, или 158,6% от уровня на начало октября 2025 года.
В Ставропольском крае, по данным регионального минсельхоза, собрали 9,3 млн т зерновых и зернобобовых культур без учета кукурузы. Средняя урожайность составила 41,7 ц/га. Уборка кукурузы на зерно еще продолжается. Намолочено 336,9 тыс. т при урожайности 68,9 ц/га против 39 ц/га в 2025 году.
Хороший, но не рекордный
Председатель ассоциации «Народный фермер Кубани» Константин Юров оценивает урожай в регионе как хороший, хотя и не рекордный. При этом он обращает внимание на изменение экономических условий, в которых оказались производители после уборки. По его словам, положительный результат по валовому сбору достигнут на фоне сложностей с реализацией и последовавшим за этим обвалом рыночных цен на зерно.
В Ростовской области благоприятные погодные условия также стали одним из факторов высокой урожайности. Советник президента Торгово-промышленной палаты региона Юрий Корнюш называет результат очень хорошим, но также указывает на проблему распределения урожая между внутренним потреблением и внешними рынками.
«Ростовская область потребляет около 3 млн т зерна, еще примерно 1,5 млн т закупают местные мукомольные предприятия. Остальные объемы необходимо реализовывать за пределами региона, чтобы сельхозпроизводители могли получить средства для продолжения работы»,— говорит эксперт.
Отгрузки пошли на спад
Динамика отгрузок зерновых сельскохозяйственными организациями за январь—сентябрь заметно различается по регионам. В Ростовской области, по данным статистики на 1 октября, показатель увеличился на 37,2%, до 5,13 млн т. На Кубани сократился на 8,3%, до 3,21 млн т, а в Ставропольском крае — на 17,5%, до 3,74 млн т.
Динамика отдельных культур отличается от общей тенденции. На Кубани за девять месяцев отгрузки пшеницы сократились на 8,6%, до 2,21 млн т, тогда как кукурузы отгрузили на 39,9% больше — 280,7 тыс. т. В Ставропольском крае за январь—сентябрь отгрузки пшеницы сократились на 15,7%, до 2,78 млн т, тогда как поставки кукурузы выросли в 1,8 раза, до 191,6 тыс. т. Отметим, что эти показатели отражают суммарные объемы с начала года и не в полной мере характеризуют ситуацию после остановки экспорта через Азово-Черноморский бассейн (АЧБ) в июле 2026 года.
Константин Юров объясняет сложности со сбытом прежде всего ограничениями экспорта через АЧБ. По его словам, в прошлом сельскохозяйственном году (с июля 2025 по июнь 2026-го) через этот бассейн было отгружено около 42 млн т зерна. После остановки экспорта в этом сельхозгоду поставки резко сократились, хотя отдельные суда продолжали отправляться из портов. Господин Юров отмечает, что на юге сформировались значительные объемы зерна, которые необходимо реализовывать за пределами трех основных регионов производства. Внутреннее потребление в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставропольском крае эксперт оценивает примерно в 9 млн т, а объем производства в 37–38 млн т.
В Ростовской области сложности с морскими поставками также ограничили возможности реализации урожая. Юрий Корнюш отмечает, что фактически на протяжении двух месяцев экспортная логистика через морской бассейн была серьезно затруднена. Одним из возможных альтернативных направлений он считает перевозки через Каспий. Также рассматриваются железнодорожные поставки на Дальний Восток и в другие направления, однако транспортировка зерна через всю страну, в частности в Китай, обходится дорого.
Для развития альтернативных маршрутов, по мнению господина Корнюша, необходимы субсидии на железнодорожные перевозки. Дополнительным ограничением остается парк специализированных вагонов для продовольственного зерна. По его оценке, ранее в России насчитывалось более 30 тыс. таких вагонов, а сейчас могло остаться около трети прежнего количества. Использовать для перевозки продовольственной пшеницы вагоны, предназначенные для других видов грузов, нельзя.
«Главная задача сейчас — удешевление логистики»,— полагает Юрий Корнюш. В качестве приоритетного направления он выделяет каспийский маршрут, который мог бы частично компенсировать ограничения традиционных морских поставок.
О сокращении экспортных возможностей говорит и руководитель Союза работодателей АПК Ставропольского края, депутат краевой думы и глава сельхозпредприятия «Добровольное» Петр Коротченко. По его оценке, ежемесячно российский экспорт зерна оказывается примерно на 3 млн т ниже показателей соответствующего периода прошлого года, что приводит к ежемесячному росту разницы между текущими переходящими остатками и прошлогодними.
Господин Коротченко обращает внимание и на то, что ограничения экспортной логистики действуют одновременно с регулированием рынка через пошлины и квоты. По его мнению, такая политика ограничивает возможности производителей самостоятельно распоряжаться урожаем и создает преимущества для переработчиков за счет низких закупочных цен. Однако заместить экспорт внутренней переработкой зерна, считает он, не получится: возможности расширения поставок муки ограничены высокой стоимостью транспортировки, теми же логистическими сложностями, что с зерном, и падающим внутренним спросом.
«В сентябре—октябре этого года производство муки в России упало по сравнению с прошлым годом»,— указывает спикер.
При сохранении нынешних темпов отгрузок к 1 июля 2027 года запасы зерна в стране могут достичь 30–40 млн тонн, прогнозирует Петр Коротченко. Даже возобновление работы черноморских портов не позволит быстро реализовать такие объемы: для вывоза накопленных запасов потребуются месяцы.
Сокращение отгрузок увеличивает нагрузку на мощности для хранения зерна. Председатель комитета АПК «Опоры России» в Ростовской области Михаил Марышев отмечает, что в регионе достаточно элеваторов и весь собранный урожай размещен, включая оставшиеся запасы прошлого года. Однако даже хранение на собственных площадках увеличивает расходы хозяйств: пока зерно не реализовано, продолжают начисляться проценты по кредитам.
Геннадий Сабынин обращает внимание на дополнительные затраты при размещении зерна на сторонних элеваторах. По его словам, приемка обходится примерно в 35 коп. за килограмм, отгрузка — в 50 коп., а хранение — еще в 30 коп. за килограмм в месяц. За несколько месяцев такие расходы заметно увеличивают стоимость урожая.
Цены не покрывают затраты
Главной проблемой для многих хозяйств остается разрыв между себестоимостью зерна и закупочной ценой. На Кубани, по словам Константина Юрова, пшеница в 2020 году реализовывалась примерно по 17 руб. за килограмм без НДС. В прошлом году цена составляла около 15 руб., а к началу нынешней уборочной кампании снизилась до 13,5 руб. После остановки экспорта через Азово-Черноморский бассейн она опустилась до 7–8 руб. По оценке собеседника, после начала государственных интервенций цена отыграла около 0,5–1 руб. и стала приближаться к 9 руб. за килограмм. При этом себестоимость выращивания пшеницы на Кубани господин Юров оценивает в 12–13 руб. за килограмм. Интервенционные (начальные) цены, по его данным, составляют 11,1 руб. за килограмм без НДС для пшеницы третьего класса и 10,8 руб. для четвертого класса.
«Фермеры из нашей региональной ассоциации уже начали участвовать в торгах на поставки пшеницы и в первых аукционах на поставку 4-го класса победили по цене 10,6 тыс. руб. за тонну без НДС, при начальной цене аукциона 10,8 тыс. руб. за тонну. Существенным фактором является расстояние до элеватора, в данном случае элеватор был относительно рядом, и цена аукциона на 2 руб. превысила альтернативные предложения, которые были у наших коллег при схожих базисах поставки. В нашем крае интервенции последние 10 лет не проводились и данный механизм для многих фермеров еще не знаком, поэтому мы стараемся всех, кому нужна помощь, сопровождать и находимся в прямом рабочем диалоге с НТБ, ОЗК и оперативным штабом Минсельхоза РФ»,— говорит Константин Юров.
В Ростовской области Юрий Корнюш оценивает текущую стоимость пшеницы на внутреннем рынке примерно в 6–7 руб. за килограмм против 13–15 руб. годом ранее. По его словам, себестоимость производства за это время выросла, поэтому такая цена не обеспечивает необходимой доходности хозяйств.
Геннадий Сабынин, заместитель председателя Ставропольского отделения АККОР и глава крестьянско-фермерского хозяйства, также говорит о значительном расхождении между ценой и затратами. В его хозяйстве себестоимость зерна составляет около 11 тыс. руб. за тонну, тогда как за фуражную пшеницу пятого класса предлагают примерно 7,5 тыс. руб. с НДС. При планировании бюджета на сезон фермер ориентировался на средневзвешенную цену около 14 тыс. руб. за тонну по итогам 2024–2025 годов.
Михаил Марышев обращает внимание на существенную разницу в себестоимости зерна даже среди хозяйств одного региона. По его словам, в этом году у одних производителей показатель составлял 8–10 руб. за килограмм, у других доходил до 14–16 руб.
«Разница связана с тем, насколько заблаговременно предприятия закупили горюче-смазочные материалы, семена и удобрения и как выстроили финансовую стратегию.
Предприятия, которые заранее сформировали запасы ресурсов до очередного роста цен, смогли сохранить положительную рентабельность. Те, кто закупал материалы уже на более дорогом рынке и одновременно нес долговую нагрузку по обязательствам предыдущих лет, оказались в менее выгодном положении»,— объясняет господин Марышев.
По его оценке, в целом хозяйства отработали год с пониженной рентабельностью, а у части предприятий в финансовой отчетности уже проявляются снижение выручки и отрицательные показатели.
Похожую динамику затрат сельхозпроизводителей отмечает Константин Юров. По его оценке, за последние пять с половиной лет накопленная инфляция составила 59%, тогда как стоимость горюче-смазочных материалов и удобрений увеличилась на 100–120%. При этом цена пшеницы за тот же период снизилась с 17 руб. до нынешних 8–9 руб. за килограмм. Затраты на выращивание озимых культур в хозяйствах, данные которых мониторит ассоциация «Народный фермер Кубани», составляют 65–85 тыс. руб. на гектар.
Константин Юров считает, что при таких условиях продажа зерна для оплаты текущих расходов фактически означает «проедание» оборотного капитала.
Мало интервенций
Государственные закупочные интервенции, которые стартовали 29 октября, стали одним из основных инструментов, на который аграрии рассчитывают в условиях сложившегося положения на зерновом рынке. Согласованный объем закупок составляет около 3 млн тонн.
Константин Юров считает, что интервенционные закупки нужны, но полноценный эффект на цену они могут дать, когда их объем будет сопоставим с ростом остатков относительно прошлого года, а для этого объем интервенций нужно существенно увеличивать.
Геннадий Сабынин приводит пример собственного хозяйства. Ближайший к нему элеватор, определенный для участия в интервенциях, расположен примерно в 100 км. Доставка зерна туда обходится почти в 1 тыс. руб. за тонну. Дополнительно необходимо оплачивать приемку и другие операции. В результате из предложенных 11 тыс. руб. за тонну производителю может остаться около 9 тыс. руб.
Поэтому для многих хозяйств из его района участие в интервенциях экономически нецелесообразно. «При таких расходах производителям проще искать покупателей на месте»,— полагает участник рынка.
Петр Коротченко также скептически оценивает масштаб интервенционных мероприятий. По его мнению, партии по 8–10 тыс. тонн, выставляемые на торги, несопоставимы с объемами производства и накопленными запасами зерна. Он считает, что такие меры не способны заметно повлиять на положение сельхозпроизводителей.
Где брать деньги?
Ограничения сбыта зерна и накопление нереализованных запасов привели к дефициту оборотных средств в хозяйствах. При этом аграриям необходимо продолжать текущую деятельность: выплачивать зарплаты, приобретать топливо, обслуживать кредиты и проводить осеннюю посевную. Одним из инструментов поддержки должна стать погектарная субсидия.
В Ростовской области, по словам Юрия Корнюша, на эти цели предусмотрено около 5 млрд руб. Предполагаемый размер выплаты составляет примерно 2,5 тыс. руб. на гектар. На Кубани, по информации Константина Юрова, региональная субсидия предусматривает около 3 тыс. руб. на гектар на приобретение минеральных удобрений. Кроме того, планируется федеральная поддержка в размере примерно 2,75 тыс. руб. на гектар на удобрения и другие затраты, связанные с севом. При этом расходы на выращивание озимых культур, по данным мониторинга ассоциации, составляют 60–80 тыс. руб. на гектар, поэтому помощь покроет лишь небольшую часть затрат.
В Ставропольском крае погектарная поддержка сельхозпроизводителям еще не предоставлялась. По словам Геннадия Сабынина, власти обещают рассмотреть такую возможность, однако конкретных решений хозяйства пока не получили.
Еще одной мерой поддержки стала пролонгация краткосрочных льготных кредитов на цели растениеводства сроком до одного года. По словам Константина Юрова, соответствующее решение правительства принято, средства на его реализацию предусмотрены, однако процесс продления займов еще продолжается. В Ростовской области, по информации Юрия Корнюша, банки также ведут переговоры с аграриями о продлении льготных кредитов без штрафных санкций.
В условиях дефицита ликвидности сельхозпроизводителям приходится пересматривать собственную экономику. Михаил Марышев отмечает, что хозяйства оптимизируют внутренние процессы и сокращают издержки. Некоторые продают избыточную технику и запчасти, частично реализуют земельный банк или отказываются от аренды участков, содержание которых стало слишком дорогим. Другие переходят от содержания собственного парка уборочной техники к привлечению специализированных компаний.
Еще один способ экономии — кооперация между хозяйствами. По словам Михаила Марышева, в отдельных районах фермеры создают совместные мастерские для ремонта техники и изготовления запчастей, помогают друг другу с оборудованием, обмениваются услугами при проведении полевых работ и вместе закупают топливо. Эксперт ожидает, что такие формы взаимодействия будут распространяться и в дальнейшем могут перейти от обмена услугами к товарному бартеру.
Константин Юров считает, что подобные инициативы полезны, но эффект от них несопоставим с ростом издержек и падением цены на зерно.
«Данные формы взаимодействия, даже если предположить, что они способны к масштабированию, к сожалению, не могут угнаться за быстро растущими производственными издержками, да еще и в условиях многолетнего снижения цен на нашу продукцию»,— констатирует эксперт.
"Guide Агропром". Приложение №212от 17.11.2026, стр. 32