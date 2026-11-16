Главной проблемой для многих хозяйств остается разрыв между себестоимостью зерна и закупочной ценой. На Кубани, по словам Константина Юрова, пшеница в 2020 году реализовывалась примерно по 17 руб. за килограмм без НДС. В прошлом году цена составляла около 15 руб., а к началу нынешней уборочной кампании снизилась до 13,5 руб. После остановки экспорта через Азово-Черноморский бассейн она опустилась до 7–8 руб. По оценке собеседника, после начала государственных интервенций цена отыграла около 0,5–1 руб. и стала приближаться к 9 руб. за килограмм. При этом себестоимость выращивания пшеницы на Кубани господин Юров оценивает в 12–13 руб. за килограмм. Интервенционные (начальные) цены, по его данным, составляют 11,1 руб. за килограмм без НДС для пшеницы третьего класса и 10,8 руб. для четвертого класса.