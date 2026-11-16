С ценой на подсолнечник ситуация оказалась существенно хуже. Петр Коротченко оценивает нынешние предложения в Ставропольском крае в 20–21 руб. за килограмм с НДС против 34 руб. годом ранее. В хозяйстве Геннадия Сабынина цена за время уборочной кампании упала с 35 до 24–25 руб. за килограмм. Константин Юров также говорит о почти двукратном снижении закупочной стоимости относительно прошлого сезона. По его словам, переработчики пересмотрели цены в сторону уменьшения после осложнения экспортной ситуации, хотя объективных оснований для такого падения стоимости сырья не было.