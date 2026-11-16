Подсолнечник попал под пресс
Аграрии юга и Северного Кавказа получили высокий урожай масличных культур
В 2026 году на Кубани, Дону и Ставрополье совокупный валовой сбор подсолнечника приблизился к отметке 2,8 млн т. За январь—сентябрь отгрузки масличной культуры выросли во всех трех регионах. Однако производители столкнулись со снижением закупочных цен, в отдельных случаях почти вдвое. Участники рынка связывают это с ограниченными возможностями экспорта сырья и готовой продукции, а также зависимостью аграриев от внутренних переработчиков.
На Кубани валовой сбор масличных культур, по оценке краевого минсельхоза, может составить около 1,8 млн т против 1,1 млн т годом ранее. Основную часть составит подсолнечник — 1,2 млн т, еще почти 341 тыс. т приходится на рапс и 200 тыс. т — на сою. Урожайность подсолнечника выросла с 14,3 до 26 ц/га, сои — с 11,7 до 21,9 ц/га. В ведомстве высокие результаты связывают с благоприятными погодными условиями.
Рост производства сопровождался увеличением отгрузок. За январь—сентябрь сельхозорганизации Кубани отгрузили 364,3 тыс. т масличных, на 35,9% больше, чем годом ранее. В том числе поставки семян подсолнечника выросли на 28,2%, до 203,1 тыс. т. Такие данные приводит Краснодарстат.
В Ростовской области, по данным Ростовстата на 1 октября, собрали 1,1 млн т подсолнечника — 192,9% от прошлогоднего показателя. Урожайность достигла 20,7 ц/га, увеличившись в 2,2 раза. За январь—сентябрь сельхозорганизации отгрузили 500 тыс. т подсолнечника, на 7,8% больше, чем годом ранее.
На Ставрополье к 26 октября собрали 470,5 тыс. т подсолнечника, убрав 92% посевных площадей. Средняя урожайность составила 22,4 ц/га против 15,3 ц/га годом ранее. За девять месяцев сельхозорганизации края отгрузили 340,5 тыс. т масличных — примерно на 50% больше, чем годом ранее. В том числе подсолнечника — 167,7 тыс. т, на 37,8% больше. Оперативные данные об уборке приводит краевой минсельхоз, об отгрузках — Северо-Кавказстат.
Переработка не поддержала цену
В отличие от зернового рынка, у производителей подсолнечника сохраняется канал сбыта через маслоэкстракционные заводы. Председатель комитета АПК «Опоры России» в Ростовской области Михаил Марышев не отмечает серьезных проблем с реализацией у хозяйств, входящих в его организацию. Речь идет преимущественно о небольших и средних предприятиях, которые продают подсолнечник переработчикам.
Однако трудности возникли на следующем этапе цепочки — у самих переработчиков. По словам Михаила Марышева, экспорт растительного масла и шрота затруднен, а внутренний рынок не способен принять все объемы, которые прежде направлялись за рубеж. Для поиска альтернативных маршрутов и покупателей, отмечает он, работают Российский экспортный центр и региональные центры поддержки экспорта.
Петр Коротченко, депутат Ставропольской краевой думы и руководитель Союза работодателей АПК Ставрополья, также говорит о проблемах с экспортом продуктов переработки. По его словам, вывоз шрота, используемого в животноводстве как высокобелковая добавка, фактически остановился. Если год назад килограмм этого продукта стоил 26 руб., то сейчас покупателям предлагают его примерно по 5 руб. При этом само масло продолжает экспортироваться: из-за более высокой стоимости транспортные расходы занимают в его цене меньшую долю. Существенного увеличения экспорта масла господин Коротченко не ожидает.
Для производителей перевозка самого подсолнечника остается менее проблемной, чем зерна. По словам советника президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрия Корнюша, для его транспортировки есть специальные емкости как для железнодорожного, так и для автомобильного транспорта. Вместе с тем логистические расходы растут вслед за стоимостью дизельного топлива. Дополнительные сложности связаны с хранением: подсолнечник крайне чувствителен к влажности и требует специальных помещений.
В отдельных хозяйствах на фоне проблем со сбытом зерна меняют структуру посевов. Глава КФХ и зампредседателя Ставропольского отделения АККОР Геннадий Сабынин сообщил, что его предприятие почти вдвое увеличило площади под рапсом. По словам фермера, эта культура идет на переработку для производства масла и помогла его хозяйству в условиях сложностей с реализацией пшеницы.
Относительно неплохие результаты получили производители рапса, заранее договорившиеся о продаже урожая. По оценке председателя ассоциации «Народный фермер Кубани» Константина Юрова, цена на рапс в начале сезона доходила до 38 руб. за килограмм, однако затем быстро снизилась примерно до 28 руб. Одним из направлений сбыта остается Китай.
С ценой на подсолнечник ситуация оказалась существенно хуже. Петр Коротченко оценивает нынешние предложения в Ставропольском крае в 20–21 руб. за килограмм с НДС против 34 руб. годом ранее. В хозяйстве Геннадия Сабынина цена за время уборочной кампании упала с 35 до 24–25 руб. за килограмм. Константин Юров также говорит о почти двукратном снижении закупочной стоимости относительно прошлого сезона. По его словам, переработчики пересмотрели цены в сторону уменьшения после осложнения экспортной ситуации, хотя объективных оснований для такого падения стоимости сырья не было.
На этом фоне Федеральная антимонопольная служба начала внеплановые антикартельные проверки девяти переработчиков подсолнечника в семи городах России, в том числе в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Ведомство проверяет ценообразование и объемы поставок семян подсолнечника на предмет возможного антиконкурентного соглашения.
Пошлина сужает выбор
При закупочной цене чуть выше 20 руб. за килограмм выращивание подсолнечника остается на грани рентабельности, констатируют участники рынка. Юрий Корнюш отмечает, что она близка к себестоимости, которую эксперты оценивают в 19–20 руб. за килограмм и выше.
Значительную часть затрат формируют семена. По оценке Геннадия Сабынина, на них приходится 30–40% себестоимости. В период посевной стоимость посевной единицы достигала 25–30 тыс. руб. Если ее цена не превышает 16 тыс. руб., выращивание подсолнечника, по оценке фермера, остается рентабельным. Более дорогие семена увеличивают риски. Господин Сабынин также обращает внимание на проблемы с качеством семенного материала: на рынке встречается контрафактная продукция как отечественной, так и иностранной селекции.
Одним из главных ограничений для производителей Петр Коротченко считает экспортную пошлину на семена подсолнечника. Сейчас при вывозе сырья за пределы ЕАЭС она составляет 50% таможенной стоимости, но не менее 32 тыс. руб. за тонну. По мнению эксперта, такая ставка фактически закрывает аграриям возможность самостоятельно экспортировать подсолнечник и усиливает их зависимость от внутренних переработчиков. Петр Коротченко предлагает снизить минимальную ставку пошлины до $100 за тонну.
Константин Юров также считает, что экспортную пошлину на семена подсолнечника необходимо пересмотреть вплоть до отмены. По его словам, если переработчики не способны принять весь объем сырья и обеспечить аграриям приемлемую закупочную цену, производителям следует предоставить возможность экспортировать семена. Господин Юров подчеркивает, что каналы экспорта семян и готового масла различаются, поэтому затруднения с вывозом масла не исключают возможности экспорта сырья.
"Guide Агропром". Приложение №212от 17.11.2026, стр. 20