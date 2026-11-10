Министр обороны Британии заявил о важности контактов с российскими военными
Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг намерен больше взаимодействовать с российскими официальными лицами, особенно по линии оборонных ведомств. По его мнению, дипломатические отношения Лондона с Москвой сейчас значительно хуже, чем у Парижа и Берлина.
Уэс Стритинг объяснил, что сторонам важно находиться в прямом контакте, чтобы избежать «просчетов». «В течение этого года мы наблюдали множество примеров того, что некоторые называют "гибридными угрозами", хотя я бы предпочел назвать это государственным терроризмом»,— сказал он в интервью Financial Times (FT).
«Создание и поддержание каналов связи — это своего рода "ментальное дзюдо" в англо-российских отношениях»,— объяснил FT бывший высокопоставленный сотрудник британских органов национальной безопасности. По его словам, тактика России заключается, среди прочего, в том, чтобы представлять Великобританию как незначительного игрока, не заслуживающего внимания.
Последний прямой разговор начальника Генштаба России Валерия Герасимова с канадскими и британскими коллегами состоялся осенью 2022 года. Сейчас контакты по линии оборонных ведомств фактически заморожены. По данным The Times, британские чиновники и дипломаты считают, что отсутствие прямого общения может привести к более широкому конфликту из-за случайности или непонимания.