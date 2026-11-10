Министр обороны Британии заявил о важности контактов с российскими военными

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг намерен больше взаимодействовать с российскими официальными лицами, особенно по линии оборонных ведомств. По его мнению, дипломатические отношения Лондона с Москвой сейчас значительно хуже, чем у Парижа и Берлина.