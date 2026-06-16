Минобороны РФ подтвердило предупредительную стрельбу в сторону британской яхты в Ла-Манше

Экипаж российского фрегата «Адмирал Григорович» увидел в проливе Ла-Манш парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, которая следовала опасным курсом на сближение с кораблем. «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы по курсу судна, после чего яхта сменила направление движения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрегат «Адмирал Григорович»

Фото: Министерство обороны России / РИА Новости Фрегат «Адмирал Григорович»

Фото: Министерство обороны России / РИА Новости

Инцидент произошел 16 июня в 12:45 мск. Сперва экипаж фрегата несколько раз пытался выйти на связь с яхтой на международном радиоканале. «Никаких изменений курса следования яхты или ответа на запросы по международному радиоканалу не последовало»,— указано в сообщении российского Минобороны. Чтобы привлечь внимание, «Адмирал Григорович» выпустил сигнальные ракеты и подал звуковые сигналы, однако судно продолжало сближение, добавили в ведомстве.

Командир «Адмирала Григоровича» решил произвести предупредительные выстрелы из стрелкового оружия, когда расстояние между фрегатом и яхтой сократилось до 150 м. Экипаж фрегата «действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента», подчеркнули в российском Минобороны.

Минобороны Великобритании расследует сообщения об инциденте, сообщили в ведомстве. По данным британских властей, в момент выстрелов корабль находился в 20 морских милях к югу от острова Уайт — за пределами территориальных вод Британии. При инциденте никто не пострадал, яхта не повреждена.

«Адмирал Григорович» относится к Черноморскому флоту ВМФ России с постоянным портом базирования в Севастополе. Корабль находится в Ла-Манше последние несколько недель.