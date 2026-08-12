Times: от Минобороны Британии требуют возобновить связи с Россией
Высокопоставленные чиновники и дипломаты Великобритании требуют от Минобороны «попытаться перезагрузить» линии связи с Россией, сообщает The Times со ссылкой на источники. По их мнению, отсутствие контакта может привести к более широкому конфликту из-за случайности или недопонимания.
По данным издания, подобные обсуждения появились после нескольких инцидентов в море. В июне российский корабль произвел предупредительный выстрел в сторону британской яхты в Ла-Манше, а в июле российский противолодочный самолет Ту-142 пролетел в опасной близости от авианосца HMS Prince of Wales в Норвежском море.
В правительстве Великобритании заявили, что страна выступает за поддержание контактов по военной линии, однако Москва не проявляет готовности к участию в диалоге.
Контакты между высшим военным руководством двух стран фактически заморожены, отмечает The Times. Последний прямой разговор начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова с канадскими и британскими коллегами состоялся осенью 2022 года.
В июне 2026 года российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы в Ла-Манше в сторону британской яхты Bright Future, которая следовала опасным курсом на сближение, после чего яхта изменила курс. Министерство обороны Великобритании начало расследование этого инцидента.
Позднее, 2 июля 2026 года, российский патрульный самолет Ту-142 сблизился с авианосной ударной группой ВМС Великобритании в Норвежском море, сбросив гидроакустические буи. Британское Минобороны назвало эту акцию «небезопасной и непрофессиональной», заявив, что самолет пролетел «неоправданно близко» к HMS Prince of Wales и не отвечал на международные сигналы безопасности.