Times: от Минобороны Британии требуют возобновить связи с Россией

Высокопоставленные чиновники и дипломаты Великобритании требуют от Минобороны «попытаться перезагрузить» линии связи с Россией, сообщает The Times со ссылкой на источники. По их мнению, отсутствие контакта может привести к более широкому конфликту из-за случайности или недопонимания.

По данным издания, подобные обсуждения появились после нескольких инцидентов в море. В июне российский корабль произвел предупредительный выстрел в сторону британской яхты в Ла-Манше, а в июле российский противолодочный самолет Ту-142 пролетел в опасной близости от авианосца HMS Prince of Wales в Норвежском море.

В правительстве Великобритании заявили, что страна выступает за поддержание контактов по военной линии, однако Москва не проявляет готовности к участию в диалоге.

Контакты между высшим военным руководством двух стран фактически заморожены, отмечает The Times. Последний прямой разговор начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова с канадскими и британскими коллегами состоялся осенью 2022 года.