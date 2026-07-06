Минобороны Британии заявило о сближении самолета ВС России с авианосцем
Российский патрульный самолет Ту-142 сблизился с авианосной ударной группой военно-морских сил (ВМФ) Великобритании в Норвежском море и сбросил гидроакустические буи. Об этом заявили в пресс-службе британского Минобороны.
Самолет морской авиации ВМФ пролетел «неоправданно близко» к HMS Prince of Wales и не отвечал на международные сигналы безопасности, сообщили в ведомстве. Там назвали акцию «небезопасной и непрофессиональной».
«Два истребителя F-35 Королевского флота с HMS Prince of Wales перехватили самолет и сопровождали его до тех пор, пока он не покинул этот район»,— указано в публикации. По данным издания Politico, инцидент произошел 2 июля.
Инциденты с российскими военными самолетами, приближающимися к границам или воздушному пространству стран НАТО, случались и ранее. Например, в октябре 2023 года российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух над Баренцевым морем из-за приближения к границе самолета ВВС Норвегии P-8A «Посейдон», а также над Норвежским морем - из-за самолета ВМС США. В июне 2024 года Финляндия и Швеция сообщали о нарушении их воздушного пространства российскими военными самолетами.
Эти инциденты происходят на фоне общей напряженности, когда страны НАТО, включая Норвегию, Данию и Эстонию, наращивают военные приготовления и совместно с такими странами, как Швеция и Финляндия, объединяют военные ресурсы для противостояния «российской агрессии». В феврале 2026 года посол России в Норвегии Николай Корчунов заявлял, что страны НАТО вынашивают планы частичной или полной морской блокады России, ограничивая свободу судоходства в нарушение международного права, что может вынудить Москву принять ответные меры.
В последние годы также фиксировалось многократное обвинение России в использовании беспилотников, которые нарушали воздушное пространство европейских стран. Например, в сентябре 2025 года аэропорты Копенгагена и Осло временно приостанавливали работу из-за появления БПЛА, которые, как не исключили власти Дании, могли быть российскими. НАТО, собравшись по инициативе Эстонии, пригрозило Москве военным ответом в случае повторных вторжений в воздушное пространство стран-членов.