Минобороны Британии заявило о сближении самолета ВС России с авианосцем

Российский патрульный самолет Ту-142 сблизился с авианосной ударной группой военно-морских сил (ВМФ) Великобритании в Норвежском море и сбросил гидроакустические буи. Об этом заявили в пресс-службе британского Минобороны.

Самолет морской авиации ВМФ пролетел «неоправданно близко» к HMS Prince of Wales и не отвечал на международные сигналы безопасности, сообщили в ведомстве. Там назвали акцию «небезопасной и непрофессиональной».

«Два истребителя F-35 Королевского флота с HMS Prince of Wales перехватили самолет и сопровождали его до тех пор, пока он не покинул этот район»,— указано в публикации. По данным издания Politico, инцидент произошел 2 июля.