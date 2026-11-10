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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Черноземье

Три компании стали дилерами российско-китайской Volga в Воронеже

Официальный дилер ГАЗ в Воронеже «Авторитэйл» (входит в одноименную ГК с конечными бенефициарами из Катара) начал представлять в регионе автомобили «возрожденной с участием китайских автопрозводителей» марки Volga. Об этом свидетельствует брендирование автосалона на улице Ленина, обратил внимание посетивший его корреспондент «Ъ-Черноземье». Дилерский статус воронежской компании подтверждается и на сайте марки Volga.

Андрей Сазонов / Коммерсантъ

Перед салоном рядом с коммерческими автомобилями ГАЗ выставлен флагманский кроссовер бренда Volga K50 — аналог Geely Monjaro. Модель оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 238 л. с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
Всего в Воронеже таким образом появились три официальных дилера марки Volga. Примечательно, что во всех случаях они заняли бывшие автосалоны брендов концерна VAG. По данным Volga, дилерство в Воронежской области также получили ГК «Ринг» и ГК «Автомир». В первом случае автомобили Volga заняли бывший автосалон официального дилера Audi «Ауди Центр Воронеж» на 7-м км автодороги Воронеж–Москва напротив ТРЦ «Сити-парк "Град"». Во втором — российско-китайскую марку теперь продают в бывшем автосалоне Volkswagen «Автомир Фольксваген Воронеж» в Отрадном в пригороде Воронежа.
И Audi, и Volkswagen прекратили продажи новых авто в РФ с 2022 года. Бывшие салоны Volkswagen сегодня продолжают работать уже как «официальные сервисные дилеры», специализируясь на обслуживании

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», «Авторитэйл» открыл дилерский центр ГАЗ на улице Ленина в Центральном районе Воронежа в 2021 году. Компания заняла здание бывшего дилера Volkswagen «Гаус», обанкротившегося после скандала с невыдачей оплаченных автомобилей. На момент открытия «Авторитэйл» арендовал недвижимость у прежнего владельца.

По данным «СПАРК-Интерфакс», юрлицо дилера ООО «Авторитэйл М» зарегистрировано в 2020 году в Москве. Основной вид деятельности — техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректором является Вячеслав Садонов. Компания полностью принадлежит московскому же ООО «ГК Авторитэйл», единственным владельцем которого с мая 2025 года выступает зарегистрированная в Катаре организация Qutail Holding LLC. Конечный бенецифиар воронежского автосалона, в свою очередь, по собственным данным, позиционируется как компания, специализирующаяся на коммерческом автотранспорте, лизинге, сервисном обслуживании и логистике, с основными интересами в Казахстане, Узбекистане и Киргизии,В 2025 году выручка ООО «Авторитэйл М» сократилась на 37%, с 73,1 млрд до 45,8 млрд руб. Компания получила чистый убыток 1,5 млрд руб. против прибыли 224,2 млн руб. годом ранее.

Под брендом Volga в РФ собирают три модели на основе автомобилей китайской Geely: кроссоверы K50 и K40, соответствующие Monjaro и Atlas, а также седан C50 — копию Geely Preface. Продажи марки в России начались 19 июня 2026 года.
Производство организовано в Нижнем Новгороде на площадке, где прежде собирали Volkswagen и Skoda. Как сообщал «Ъ», выпуск Volga в РФ уже переведен на полный цикл со сваркой и окраской кузовов. Максимальная мощность предприятия составляет 110 тыс. автомобилей в год.
Сергей Калашников