Три компании стали дилерами российско-китайской Volga в Воронеже

По данным «СПАРК-Интерфакс», юрлицо дилера ООО «Авторитэйл М» зарегистрировано в 2020 году в Москве. Основной вид деятельности — техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректором является Вячеслав Садонов. Компания полностью принадлежит московскому же ООО «ГК Авторитэйл», единственным владельцем которого с мая 2025 года выступает зарегистрированная в Катаре организация Qutail Holding LLC. Конечный бенецифиар воронежского автосалона, в свою очередь, по собственным данным, позиционируется как компания, специализирующаяся на коммерческом автотранспорте, лизинге, сервисном обслуживании и логистике, с основными интересами в Казахстане, Узбекистане и Киргизии,В 2025 году выручка ООО «Авторитэйл М» сократилась на 37%, с 73,1 млрд до 45,8 млрд руб. Компания получила чистый убыток 1,5 млрд руб. против прибыли 224,2 млн руб. годом ранее.