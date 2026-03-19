Volga представила первую модель автомобиля на основе Geely

Основанный в 2024 году бренд Volga представил свою первую модель автомобиля — флагманский кроссовер Volga K50, сообщили в пресс-службе компании. Старт продаж новинки запланирован на лето 2026-го.

В компании рассказали, что модель будет построена на платформе класса D. Ее оснастят турбированным двигателем объемом два литра и мощностью 238 лошадиных сил, а также системой полного привода. Кроме того, как сообщила пресс-служба, особенностями Volga K50 станут панорамная крыша с люком, контурная подсветка салона и акустическая система с 12 динамиками. В базовую комплектацию войдет пакет зимних опций.

Серийное производство автомобиля начнется на бывшей площадке Volkswagen на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде. ГАЗ выпускал легковые автомобили «Волга» с 1956 года, однако производство было свернуто после 2008 года. С 2011-го на площадке автозавода велась контрактная сборка легковых автомобилей Volkswagen и Skoda, которая прекратилась после 2022 года.

В 2024-ом было основано АО «Производство легковых автомобилей» для возобновления выпуска автомобилей под брендом Volga. Сообщалось, что первые три модели создадут на платформе Geely — кроссоверов Monjaro, Atlas и седана бизнес-класса Preface. Пресс-служба Volga отмечала, что в рамках проекта ставится задача разработать собственные модели «с локальной компонентной базой». Как предполагают СМИ, Volga K50 основана на модели Geely Monjaro.