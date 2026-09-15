Производство автомобилей Volga на нижегородской площадке вышло на полный цикл

Выпуск автомобилей Volga в Нижнем Новгороде вышел на полный производственный цикл, включающий сварку, окраску и сборку, сообщает пресс-служба бренда. Новый этап стал возможным за счет технологической подготовки и модернизации ключевых цехов, в которых ранее выпускались автомобили Volkswagen и Skoda.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: бренд Volga Фото: бренд Volga

«Запуск сварки и окраски кузовов является для нас шагом к следующему этапу, направленному на развитие локальной компонентной базы, что служит необходимым условием для перехода на собственную платформу и формирования новой модельной линейки», — прокомментировала глава бренда Татьяна Фадеева.

Сейчас в автомобили Volga устанавливаются отечественные ветровые стекла, выхлопная система, аккумуляторные батареи, колесные диски и шины, блоки управления, такие как «ЭРА-ГЛОНАСС», телематические модули. В цехах окраски применяются материалы для подготовки кузовов, мастики, герметики и лакокрасочные материалы от российских поставщиков.

В ближайшие годы на площадке планируется создание новых автокомпонентных производств. Как ожидается, уже в этом году начнется производство пластиковых деталей экстерьера, в 2027-м — штамповка кузовных деталей, с 2028 года будут выпускаться двигатели и трансмиссии.

Как писал «Ъ», модельный ряд автомобилей Volga включает флагманский кроссовер К50, бизнес-седан С50 и компактный кроссовер К40. Первые автомобили выпущены в декабре 2025 года. Серийное производство началось в апреле 2026 года. Максимальная мощность завода — 110 тыс. автомобилей в год.

Татьяна Салахетдинова