В России начались продажи автомобилей Volga

Продажи российских автомобилей Volga начались 19 июня, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе бренда. По данным компании, на первом этапе машины поступили в 25 дилерских центров по всей России. Подробнее о ценах и комплектациях автомобилей сообщат позднее.

В мае в пресс-службе компании сообщили «Ъ», что стоимость среднеразмерного кроссовера К40 от Volga будет начинаться от 2,75 млн руб., полноприводного кроссовера К50 — от 4,2 млн руб. Цена на бизнес-седан C50 будет начинаться от 2,9 млн руб.

Под российским брендом Volga выпускается семейство легковых автомобилей. Проект представляет собой перезапуск советского бренда «Волга». Автомобили Volga созданы на платформе китайского Geely — кроссоверов Monjaro, Atlas и седана бизнес-класса Preface. Автомобили российского бренда производят на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде, где раньше выпускались автомобили европейских марок Skoda и Volkswagen.