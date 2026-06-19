В России начались продажи автомобилей Volga
Продажи российских автомобилей Volga начались 19 июня, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе бренда. По данным компании, на первом этапе машины поступили в 25 дилерских центров по всей России. Подробнее о ценах и комплектациях автомобилей сообщат позднее.
В мае в пресс-службе компании сообщили «Ъ», что стоимость среднеразмерного кроссовера К40 от Volga будет начинаться от 2,75 млн руб., полноприводного кроссовера К50 — от 4,2 млн руб. Цена на бизнес-седан C50 будет начинаться от 2,9 млн руб.
Под российским брендом Volga выпускается семейство легковых автомобилей. Проект представляет собой перезапуск советского бренда «Волга». Автомобили Volga созданы на платформе китайского Geely — кроссоверов Monjaro, Atlas и седана бизнес-класса Preface. Автомобили российского бренда производят на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде, где раньше выпускались автомобили европейских марок Skoda и Volkswagen.
Запуск автомобилей Volga представляет собой перезапуск советского бренда «Волга», производство которого прекратилось в 2010 году. Новые модели производятся на Горьковском автозаводе, на конвейере, где ранее выпускались автомобили европейских марок Skoda и Volkswagen, ушедших с российского рынка в 2022 году. В апреле 2026 года количество автосалонов в России увеличилось на 2,8%, достигнув 4,2 тыс. точек. Лидером по приросту дилерских центров стал новый суббренд Changan — Deepal, прибавивший 65 точек.
Проект реализует АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), которое владеет правами на марку Volga и арендует мощности ГАЗа. Отмечается, что первые три модели Volga созданы на платформах Geely Monjaro, Atlas и Preface, что повторяет тенденцию российского авторынка, где использование китайских брендов для создания новых моделей продолжается с 2022 года. Например, «Москвич» создан на базе JAC. В свою очередь, автомобильный аналитик Владимир Беспалов считает, что Volga С40 имеет потенциал стать новой Toyota Camry, покинувшей российский рынок в 2022 году.
Несмотря на запуск, проект сталкивался с критикой по поводу локализации. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в мае 2024 года критиковал низкий уровень локализации, в частности, отметив наличие китайского руля. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов также выразил желание «сдвинуть» программу производства «влево», сделав её более насыщенной и обсуждая меры поддержки, чтобы достичь объемов около 100 тыс. автомобилей в год.