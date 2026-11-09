Два человека погибли в Белгородской области при атаке беспилотника
В результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль в районе села Зозули Борисовского округа Белгородской области на месте погибли два человека. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.
Еще двое белгородцев получили ранения в Шебекинском округе. В селе Кошлаково мужчина поднял взрывное устройство, которое сдетонировало. Пострадавшего с осколочными ранениями доставили в клиническую облбольницу.
В Шебекине от удара дрона по автомобилю один человек получил акустическую травму и был госпитализирован в горбольницу № 2 Белгорода. Также в результате атак беспилотников повреждены окна, кровля надворной постройки и три частных автомобиля.
В Валуйском округе в селе Борки взрыв FPV-дрона привел к выбиванию окон и повреждению крыши в частном доме. В Ракитянском округе последствия ударов беспилотников зафиксированы в двух населенных пунктах: в поселке Ракитное повреждены стекла и кузов автомобиля, а в поселке Пролетарский пострадала кабина грузового транспортного средства.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», за прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 139 раз. Никто не пострадал. При этом стало известно о гибели двух человек в результате атак, произошедших ранее.