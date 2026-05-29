Со штампом КНР

Автопроизводитель «Соллерс» продал китайской JF Mould 20% в компании, которая займется выпуском кузовных деталей и рам для пикапов и внедорожников Sollers в Ульяновске. Сделка позволит специализирующейся на выпуске штамповой оснастки компании из КНР получить доступ к заказам и будущей прибыли, а «Соллерсу» — к технологиям.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Китайская Hefei Hualong Mould Co. Ltd (JF Mould), выпускающая пресс-формы для автомобильной промышленности, получила 20% в структуре «Соллерс» ООО «Штамповые технологии», следует из ЕГРЮЛ.

«Штамповые технологии» — предприятие по производству крупных кузовных деталей и рам для автомобилей Sollers, расположенное в Ульяновске на индустриальной площадке УАЗа. Мощность автоматизированной прессовой линии — 800 тыс. штамповочных операций в год.

В «Соллерсе» подтвердили “Ъ” завершение сделки. Новый партнер, говорят в компании, специализируется на производстве штамповой оснастки и обладает «многолетней профессиональной экспертизой по управлению штамповочным производством и технологиями». «Привлечение партнера позволит усилить компетенции предприятия в области штамповки и внедрить лучшие отраслевые практики»,— отмечают в «Соллерсе». Дополнительные параметры сделки в компании не раскрыли. Связаться с JF Mould не удалось.

Штамповка кузовных деталей для машин Sollers была налажена в 2025 году на заводе компании в Елабуге. Собеседник “Ъ” поясняет, что в Татарстане ведется штамповка для легкого коммерческого сегмента Sollers, а в Ульяновске — для пикапов и внедорожника Sollers, а в перспективе и для УАЗа. Сейчас площадка «Штамповые технологии» работает в тестовом режиме, рассказали “Ъ” в «Соллерсе», старт серийного производства намечен на второй квартал 2026 года.

Поскольку активов у ООО «Штамповые технологии» нет, отмечает инвестиционный банкир Иван Пешков, с высокой вероятностью 20% приобреталось не за существующий бизнес, а за право участия в будущем проекте. «В таких структурах экономическая логика для технологического партнера заключается в закреплении в цепочке поставок и гарантированном доступе к заказам автопроизводителя после запуска мощностей»,— поясняет он. По словам эксперта, для китайской компании ключевой денежный поток будет формировать не доля, а доход от поставок технологий, сервиса и т. п.

Даниил Ниязов из Unicorn Capital также считает, что наиболее вероятная структура сделки — это «технологии в обмен на долю плюс дивиденды». По его мнению, «Соллерс» в данном случае выступает продавцом доступа к рынку и загрузки производства, а JF Mould платит за это своими технологиями и будущим участием в прибыли. «Это стандартная логика "market for technology", известная еще по китайско-западным автомобильным совместным предприятиям 1990–2000-х годов, только теперь в зеркальном виде: Россия получает технологию, а Китай — долю рынка»,— отмечает господин Ниязов.

Для «Соллерса» партнерство — действенный способ привлечения технологий и компетенций для штамповочного производства, соглашается партнер SBS Consulting Дмитрий Бабанский. «Штампуется довольно много компонентов: двери, капоты, крылья и так далее. А эффективность штамповочного производства — один из факторов конкурентоспособности продукции»,— поясняет эксперт. Собеседник “Ъ” полагает, что китайский партнер может выступить поставщиком пресс-форм для штамповки и другого оборудования по оснастке.

По данным «Автостата», по итогам первого квартала 2026 года продажи новых автомобилей Sollers снизились на 23% год к году, до 1,7 тыс. штук, сообщал «Автостат». По данным агентства, почти 44% пришлось на легкие коммерческие автомобили, около 32% — на пикапы.

Наталия Мирошниченко