Что Банк России хочет изменить на финансовом рынке в 2027–2029 годах

Центральный банк выпустил проект развития финансового рынка России на период с 2027-го по 2029 год. Регулятор обозначил, каким должен стать финансовый сектор в ближайшие три года. ЦБ предложил расширить роль фондового рынка в финансировании экономики, повысить устойчивость банков и ограничить рост закредитованности граждан. Отдельные блоки посвящены развитию цифрового рубля и СБП, защите клиентов от мошенников и использованию ИИ в финансах. Главные тезисы — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Помощь экономике Банк России считает, что в ближайшие годы финансовый рынок должен активнее превращать сбережения граждан и бизнеса в долгосрочные инвестиции. Основной источник ресурсов для экономики на среднесрочном горизонте регулятор видит внутри страны.

Среди пяти ключевых направлений — развитие рынка капитала, защита потребителей и инвесторов, цифровизация и платежная инфраструктура, международные расчеты и обеспечение финансовой стабильности.

Усиление роли фондового рынка Регулятор предлагает сделать рынок капитала более полноценной альтернативой банковским кредитам для бизнеса. Особый акцент будет сделан на долевом финансировании — привлечении средств через выпуск акций.

Государственную поддержку компаний предлагают постепенно смещать от субсидирования кредитов в сторону инструментов рынка капитала. В первую очередь речь идет о высокотехнологичном производстве, импортозамещении, несырьевом экспорте и инфраструктурных проектах. Как инвесторы и эмитенты тестируют сегмент пре-IPO Читать далее

Запас прочности К 2028 году банки должны восстановить надбавки к достаточности капитала, которые были снижены с 2023 года. С 2029 года для системно значимых банков планируется вводить дифференцированные надбавки в зависимости от их значимости для финансовой системы.

С 1 апреля 2027 года начнет поэтапно вводиться лимит на инвестиции банков в непрофильные нефинансовые активы. Инвестиции сверх установленного лимита будут вычитаться из капитала.

ЦБ также рассматривает повышение минимального размера капитала банков: действующие требования не менялись с 2018 года, тогда как масштабы бизнеса и затраты на технологии существенно выросли. ВТБ продает «Росгосстрах», чтобы снизить нагрузку на капитал Читать далее

Жилищные сбережения С 2027 года должен появиться новый банковский продукт — договор жилищных сбережений. Граждане смогут копить первоначальный взнос на специальном вкладе, а затем оформить ипотеку в рамках того же договора.

Вклад будет застрахован на сумму до 10 млн руб., а срок договора составит не менее трех лет. Для банков такой продукт должен стать источником длинного фондирования.

Закредитованность При оценке долговой нагрузки заемщиков кредиторы должны будут ориентироваться прежде всего на официальные сведения о доходах — данные государственных информационных систем, Цифрового профиля и документы от работодателя.

В расчет долговой нагрузки планируется включать больше обязательств граждан, в том числе задолженность по исполнительным производствам и платежи по рассрочкам.

ЦБ отдельно займется регулированием рассрочек на покупку недвижимости. Среди предложений — ограничить срок рассрочки от застройщика тремя годами после ввода дома в эксплуатацию и передавать сведения о таких договорах в бюро кредитных историй.

Защита от мошенников ЦБ продолжит развивать механизм самозапрета на кредиты, периоды охлаждения и сервис подтверждения переводов «второй рукой». Кредиторы также должны будут оперативнее обмениваться информацией для предотвращения мошеннических займов.

С 1 октября 2027 года банки должны будут направлять заемщику через Госуслуги информацию о подписании договора потребительского кредита и возможности отказаться от него в период охлаждения, если такой период предусмотрен.

Регулятор также планирует механизм компенсации клиентам средств, похищенных с использованием взломанных вредоносным ПО банковских приложений.

Цифровой рубль и СБП С 1 сентября 2026 года клиенты крупнейших банков получили возможность проводить операции в цифровых рублях, а крупнейшие продавцы — принимать такую оплату. В дальнейшем ЦБ намерен расширять использование цифрового рубля и его инфраструктуры.

С 1 сентября 2026 года при оплате по QR-коду используется универсальный QR-код, который позволяет выбирать между СБП, банковскими платежными сервисами, цифровым рублем и другими инструментами.

ЦБ также продолжит развивать СБП для расчетов граждан и бизнеса с государством и расширять возможности трансграничных переводов.

Перевод международных расчетов на национальные валюты Банк России намерен расширять использование рубля и валют торговых партнеров во внешнеторговых расчетах. Это, по мнению регулятора, должно снизить риски, связанные с ограничениями со стороны недружественных государств.

Планируется расширять корреспондентские отношения российских банков с иностранными банками, альтернативные каналы обмена финансовой информацией и трансграничные платежи через СБП.

ЦБ также продолжит работу над использованием цифровых валют центральных банков в международных расчетах и развитием платежных механизмов с использованием карт «Мир» за рубежом.

Правила для ИИ в финансах Регулятор намерен придерживаться риск-ориентированного и технологически нейтрального подхода к использованию искусственного интеллекта на финансовом рынке.

ЦБ будет следить за тем, где и насколько активно финансовые организации применяют ИИ, какие продукты создаются с его помощью и какие риски это несет.

Одновременно регулятор хочет создать условия для обмена данными между участниками рынка и разработчиками ИИ при сохранении требований к безопасности и конфиденциальности информации. В ЦБ предложили регулировать банковские ИИ-модели Читать далее

Устойчивость финансовой системы ЦБ предупреждает о рисках, связанных с высокой долговой нагрузкой, концентрацией кредитных рисков, изменениями во внешней торговле и международных расчетах.

Отдельное внимание регулятор уделит климатическим рискам и их влиянию на финансовый сектор. Банкам и другим финансовым организациям предстоит лучше учитывать возможные последствия изменения климата при оценке рисков.

Матвей Иващенко