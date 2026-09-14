Что Банк России хочет изменить на финансовом рынке в 2027–2029 годах
ЦБ планирует увеличить максимальную сумму перевода между юрлицами через СБП
Центральный банк выпустил проект развития финансового рынка России на период с 2027-го по 2029 год. Регулятор обозначил, каким должен стать финансовый сектор в ближайшие три года. ЦБ предложил расширить роль фондового рынка в финансировании экономики, повысить устойчивость банков и ограничить рост закредитованности граждан. Отдельные блоки посвящены развитию цифрового рубля и СБП, защите клиентов от мошенников и использованию ИИ в финансах. Главные тезисы — в материале «Ъ».
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ
Помощь экономике
- Банк России считает, что в ближайшие годы финансовый рынок должен активнее превращать сбережения граждан и бизнеса в долгосрочные инвестиции. Основной источник ресурсов для экономики на среднесрочном горизонте регулятор видит внутри страны.
- Среди пяти ключевых направлений — развитие рынка капитала, защита потребителей и инвесторов, цифровизация и платежная инфраструктура, международные расчеты и обеспечение финансовой стабильности.
Усиление роли фондового рынка
- Регулятор предлагает сделать рынок капитала более полноценной альтернативой банковским кредитам для бизнеса. Особый акцент будет сделан на долевом финансировании — привлечении средств через выпуск акций.
- Государственную поддержку компаний предлагают постепенно смещать от субсидирования кредитов в сторону инструментов рынка капитала. В первую очередь речь идет о высокотехнологичном производстве, импортозамещении, несырьевом экспорте и инфраструктурных проектах.
Запас прочности
- К 2028 году банки должны восстановить надбавки к достаточности капитала, которые были снижены с 2023 года. С 2029 года для системно значимых банков планируется вводить дифференцированные надбавки в зависимости от их значимости для финансовой системы.
- С 1 апреля 2027 года начнет поэтапно вводиться лимит на инвестиции банков в непрофильные нефинансовые активы. Инвестиции сверх установленного лимита будут вычитаться из капитала.
- ЦБ также рассматривает повышение минимального размера капитала банков: действующие требования не менялись с 2018 года, тогда как масштабы бизнеса и затраты на технологии существенно выросли.
Жилищные сбережения
- С 2027 года должен появиться новый банковский продукт — договор жилищных сбережений. Граждане смогут копить первоначальный взнос на специальном вкладе, а затем оформить ипотеку в рамках того же договора.
- Вклад будет застрахован на сумму до 10 млн руб., а срок договора составит не менее трех лет. Для банков такой продукт должен стать источником длинного фондирования.
Закредитованность
- При оценке долговой нагрузки заемщиков кредиторы должны будут ориентироваться прежде всего на официальные сведения о доходах — данные государственных информационных систем, Цифрового профиля и документы от работодателя.
- В расчет долговой нагрузки планируется включать больше обязательств граждан, в том числе задолженность по исполнительным производствам и платежи по рассрочкам.
- ЦБ отдельно займется регулированием рассрочек на покупку недвижимости. Среди предложений — ограничить срок рассрочки от застройщика тремя годами после ввода дома в эксплуатацию и передавать сведения о таких договорах в бюро кредитных историй.
Защита от мошенников
- ЦБ продолжит развивать механизм самозапрета на кредиты, периоды охлаждения и сервис подтверждения переводов «второй рукой». Кредиторы также должны будут оперативнее обмениваться информацией для предотвращения мошеннических займов.
- С 1 октября 2027 года банки должны будут направлять заемщику через Госуслуги информацию о подписании договора потребительского кредита и возможности отказаться от него в период охлаждения, если такой период предусмотрен.
- Регулятор также планирует механизм компенсации клиентам средств, похищенных с использованием взломанных вредоносным ПО банковских приложений.
Цифровой рубль и СБП
- С 1 сентября 2026 года клиенты крупнейших банков получили возможность проводить операции в цифровых рублях, а крупнейшие продавцы — принимать такую оплату. В дальнейшем ЦБ намерен расширять использование цифрового рубля и его инфраструктуры.
- С 1 сентября 2026 года при оплате по QR-коду используется универсальный QR-код, который позволяет выбирать между СБП, банковскими платежными сервисами, цифровым рублем и другими инструментами.
- ЦБ также продолжит развивать СБП для расчетов граждан и бизнеса с государством и расширять возможности трансграничных переводов.
Перевод международных расчетов на национальные валюты
- Банк России намерен расширять использование рубля и валют торговых партнеров во внешнеторговых расчетах. Это, по мнению регулятора, должно снизить риски, связанные с ограничениями со стороны недружественных государств.
- Планируется расширять корреспондентские отношения российских банков с иностранными банками, альтернативные каналы обмена финансовой информацией и трансграничные платежи через СБП.
- ЦБ также продолжит работу над использованием цифровых валют центральных банков в международных расчетах и развитием платежных механизмов с использованием карт «Мир» за рубежом.
Правила для ИИ в финансах
- Регулятор намерен придерживаться риск-ориентированного и технологически нейтрального подхода к использованию искусственного интеллекта на финансовом рынке.
- ЦБ будет следить за тем, где и насколько активно финансовые организации применяют ИИ, какие продукты создаются с его помощью и какие риски это несет.
- Одновременно регулятор хочет создать условия для обмена данными между участниками рынка и разработчиками ИИ при сохранении требований к безопасности и конфиденциальности информации.
Устойчивость финансовой системы
- ЦБ предупреждает о рисках, связанных с высокой долговой нагрузкой, концентрацией кредитных рисков, изменениями во внешней торговле и международных расчетах.
- Отдельное внимание регулятор уделит климатическим рискам и их влиянию на финансовый сектор. Банкам и другим финансовым организациям предстоит лучше учитывать возможные последствия изменения климата при оценке рисков.