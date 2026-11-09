Долг «Махачкалаводоканала» в 738,5 млн рублей выставили на торги за 15 миллионов

У лота есть и прямой контекст со стороны покупателя долга. В ноябре 2025 года «Махачкалаводоканал» сам сообщил о намерении обратиться с заявлением о банкротстве: его совокупные обязательства перед кредиторами оценивали примерно в 3,8 млрд руб. Среди крупнейших требований называли 1,64 млрд руб. перед ООО «Коммунсервис», 955 млн руб. перед УФНС по Дагестану и 455 млн руб. перед МУП «Очистные сооружения канализации». Долг перед «Чистой водой» — около 739 млн руб. — также фигурировал в материалах о расчетах предприятия с кредиторами.