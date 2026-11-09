Долг «Махачкалаводоканала» в 738,5 млн рублей выставили на торги за 15 миллионов
Конкурсный управляющий ГУП РД «Чистая вода» выставил на публичное предложение право требования к ОАО «Махачкалаводоканал» на 738,5 млн руб. Начальная цена лота № 4 — 15,03 млн руб., то есть около 2% от суммы долга. Заявки принимают с 9 ноября 2026 года по 2 января 2027 года, итоги назначены на 11 января. Предложения о цене участники подают в закрытой форме. Эти условия указаны в сообщении о продаже на Федресурсе.
ГУП «Чистая вода» признали банкротом 13 января 2026 года. В отношении предприятия открыли конкурсное производство, а управляющим назначили Аслана Жанокова. Продажа требований к другому коммунальному предприятию стала частью процедуры, в которой управляющий собирает средства для расчетов с кредиторами. Размер требования в лоте почти в 49 раз превышает начальную цену, но сама продажа права требования не гарантирует покупателю взыскание всей суммы: он приобретает право взыскивать долг с должника.
Причины банкротства «Чистой воды» связаны с многолетними долгами. По данным «Коммерсанта», дело началось в июле 2023 года по заявлению налоговой инспекции. В мае 2025 года суд ввел наблюдение после того, как ФНС предъявила требования на 627,9 млн руб.: 443,8 млн руб. основного долга, 174,9 млн руб. пеней и 9,1 млн руб. штрафов. К декабрю 2024 года сумма исполнительных производств в отношении предприятия превышала 936 млн руб. В декабре 2025 года управляющий потребовал привлечь Минстрой Дагестана, учредителя ГУП, к субсидиарной ответственности. По его данным, накопленные с 2015 по 2022 год долги перед бюджетом превысили 2,5 млрд руб.; суд приостановил рассмотрение заявления до определения окончательных требований кредиторов.
У лота есть и прямой контекст со стороны покупателя долга. В ноябре 2025 года «Махачкалаводоканал» сам сообщил о намерении обратиться с заявлением о банкротстве: его совокупные обязательства перед кредиторами оценивали примерно в 3,8 млрд руб. Среди крупнейших требований называли 1,64 млрд руб. перед ООО «Коммунсервис», 955 млн руб. перед УФНС по Дагестану и 455 млн руб. перед МУП «Очистные сооружения канализации». Долг перед «Чистой водой» — около 739 млн руб. — также фигурировал в материалах о расчетах предприятия с кредиторами.
На торги выставили требование к предприятию, которое само испытывает серьезные финансовые трудности. Это объясняет разницу между номиналом долга и стартовой ценой: потенциальный покупатель должен учитывать перспективы взыскания, сроки судебных разбирательств и конкурсные расчеты. Материалы дела «Чистой воды» показывают, что у банкрота были и другие крупные кредиторы, а управляющий добивался взыскания средств с учредителя. В соседней истории о банкротстве «Махачкалаводоканала» речь также шла о многомиллиардных требованиях.
Предоставленная карточка торгов устанавливает расписание и правила приема заявок, но не раскрывает судебное основание требования на 738,5 млн руб. и не сообщает, оспаривает ли его «Махачкалаводоканал». До завершения торгов эти обстоятельства важны для оценки лота наряду с его номинальной суммой.