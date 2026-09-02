Росприроднадзор взыскивает с «Махачкалаводоканала» ущерб Каспию на 73 млн рублей

Арбитражный суд Республики Дагестан перенёс на 9 сентября 2026 года заседание по иску Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Махачкалаводоканал». Ведомство требует взыскать с компании 72,98 млн рублей в счёт возмещения вреда, причинённого Каспийскому морю. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

К участию в деле в качестве третьего лица на стороне ответчика привлечено АО «ЕО РД» — филиал «Махачкалинский горводоканал». Ответчик направил в суд отзыв на исковое заявление.

Разбирательство отложено для получения дополнительных доказательств и установления фактических обстоятельств спора.

В сентябре 2024 года к ОАО «Махачкалаводоканал» была применена процедура наблюдения. По итогам 2024 года предприятие показало убыток в 1,39 миллиарда рублей. В ноябре 2025 года руководство ОАО «Махачкалаводоканал» подало заявление о признании себя банкротом в арбитражный суд. Причиной этого стало нарастающее долговое бремя, которое превысило 3,8 млрд рублей перед кредиторами. В реестр долгов включены задолженности перед УФНС по Дагестану на сумму 955 млн рублей, перед ООО «Коммунсервис» — 1,64 млрд, перед МУП «Очистные сооружения канализации» — 455 млн рублей и ГУП РД «Чистая вода» — 739 млн рублей.

В феврале 2025 года гендиректор компании Рашид Магомедов был задержан сотрудниками ФСБ. Следствие обвинило его в требовании взятки в 2,3 млн рублей за подключение незаконно построенных многоквартирных домов к городским сетям.

Получив от того 700 тыс. руб., директор компании незаконно предоставил требуемые документы и открыл счета. Кроме того, с 2020 по 2025 год руководитель предприятия не выполнял 13 судебных решений, включая постановления о ликвидации несанкционированных сбросов неочищенных стоков в Каспийское море на территории Махачкалы.

Правоохранители также уточняют, что фигуранта подозревают в уклонении от погашения долгов по решениям судов в пользу Российской Федерации и администрации столицы Дагестана.

В июне Махачкалаводоканал выставил на торги дебиторскую задолженность за 1,9 млрд рублей. Однако продать долги не удалось из-за отсутствия заявок на участие в аукционе. В августе ОАО «Махачкалаводоканал» повторно выставило на торги права требования к физическим и юридическим лицам на общую сумму 1,9 млрд руб.

Тат Гаспарян