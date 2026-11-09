Обвиняемому в агрессивной езде нижегородцу Корнилову продлили арест до февраля

По данным следствия, в мае 2026 года нетрезвый обвиняемый на автомобиле Mercedes спровоцировал ДТП на Нижневолжской набережной и отказался от медосвидетельствования. Двигаясь по набережной, он умышленно пересекал сплошную линию и выезжал на встречную полосу, создавая угрозу другим. В районе Благовещенской площади агрессивные маневры фигуранта привели к столкновению с автомобилями Nissan и Kia Cerato.