Обвиняемому в агрессивной езде нижегородцу Корнилову продлили арест до февраля
Сын сооснователя ГК «Луидор» Сергей Корнилов, обвиняемый в агрессивной езде на иномарке, останется в СИЗО. Мировой судья судебного участка №2 в Нижегородском районе продлил 21-летнему фигуранту срок заключения до 16 февраля 2027 года, сообщили в пресс-службе суда.
Как писал «Ъ-Приволжье», нижегородца обвиняют по ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств), в начале ноября дело передали в суд.
По данным следствия, в мае 2026 года нетрезвый обвиняемый на автомобиле Mercedes спровоцировал ДТП на Нижневолжской набережной и отказался от медосвидетельствования. Двигаясь по набережной, он умышленно пересекал сплошную линию и выезжал на встречную полосу, создавая угрозу другим. В районе Благовещенской площади агрессивные маневры фигуранта привели к столкновению с автомобилями Nissan и Kia Cerato.
По административной статье суд лишил Сергея Корнилова прав почти на два года и оштрафовал на 45 тыс. руб. за отказ от медосвидетельствования. Кроме того, за брань в ресторане Сергей Корнилов отбыл 10 суток ареста за хулиганство.