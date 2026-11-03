Дело нижегородца Сергея Корнилова об агрессивной езде на иномарке передано в суд
Уголовное дело в отношении 21-летнего сына сооснователя ГК «Луидор» Сергея Корнилова, обвиняемого в агрессивном вождении (ст. 267.1 УК РФ — действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств), передано в мировой суд в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
В мае 2026 года обвиняемый на автомобиле Mercedes спровоцировал ДТП на Нижневолжской набережной и отказался от медосвидетельствования. По данным следствия, перед этим он употреблял алкоголь около ресторана на улице Кожевенной. Двигаясь по набережной, он умышленно пересекал сплошную линию и выезжал на встречную полосу, создавая угрозу другим участникам движения. В районе Благовещенской площади агрессивные маневры фигуранта привели к столкновению с автомобилями Nissan и Kia Cerato, добавили в ГУ МВД.
Как писал «Ъ-Приволжье», по административной статье суд лишил Сергея Корнилова прав на год и 11 месяцев, а также оштрафовал на 45 тыс. руб. за отказ от прохождения медосвидетельствования после ДТП. Кроме того, за брань в ресторане Сергея Корнилова арестовали на 10 суток за хулиганство.
В рамках уголовного дела водителю сначала избрали запрет определенных действий, но затем поместили в СИЗО. Молодому человеку грозит наказание от штрафа до двух лет лишения свободы. На его автомобиль наложен арест.
Как добавили в региональной прокуратуре, обвиняемый признал вину. Материальный ущерб от его действий оценен в 2 млн руб.