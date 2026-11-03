Дело нижегородца Сергея Корнилова об агрессивной езде на иномарке передано в суд

В мае 2026 года обвиняемый на автомобиле Mercedes спровоцировал ДТП на Нижневолжской набережной и отказался от медосвидетельствования. По данным следствия, перед этим он употреблял алкоголь около ресторана на улице Кожевенной. Двигаясь по набережной, он умышленно пересекал сплошную линию и выезжал на встречную полосу, создавая угрозу другим участникам движения. В районе Благовещенской площади агрессивные маневры фигуранта привели к столкновению с автомобилями Nissan и Kia Cerato, добавили в ГУ МВД.