Нижегородца Сергея Корнилова поместили в СИЗО за нарушение запретов

По ходатайству полиции 21-летнего сына сооснователя ГК «Луидор» Сергея Корнилова, обвиняемого по ст. 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»), отправили в СИЗО. Он нарушил избранную ранее меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили в Нижегородском областном суде. Прежняя мера включала запрет выходить ночью из дома, пользоваться средствами связи и посещать увеселительные заведения, в которых продают алкоголь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Мера пресечения заменена на заключение под стражу до 23 июля 2026 года включительно. Постановление в законную силу не вступило.

Как писал «Ъ-Приволжье», пьяный Сергей Корнилов 20 мая за рулем Mercedes-AMG выехал на встречную полосу на Похвалинском съезде и столкнулся с Kia и Nissan. После аварии он фотографировался на капоте разбитой машины, а затем продолжил выпивать в ресторане. Также в соцсетях он оскорблял подписчиков.

По административной статье суд лишил его прав на год и 11 месяцев, а также оштрафовал на 45 тыс. руб. за отказ от прохождения медосвидетельствования после ДТП. Кроме того, за брань в ресторане Сергея Корнилова привлекли по статье о хулиганстве, назначив 10 суток ареста. Это наказание он уже отбыл.

Галина Шамберина