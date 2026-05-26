Спьяну покаталось

Нижегородский райсуд запретил сыну основателя группы компаний «Луидор» Сергею Корнилову два месяца посещать питейные заведения, выходить из дома по ночам и использовать средства связи кроме экстренных случаев. 20 мая пьяный третьекурсник российского университета правосудия устроил ДТП на Похвалинском съезде, фотографировался на своем разбитом люксовом Mercedes, а затем продолжил пить с друзьями в ресторане, выкладывая в соцсети ролики, в которых оскорблял подписчиков. Ему предъявлено обвинение по ст. 267.1 УК РФ об опасном вождении, полиция обещала попросить суд отправить его под домашний арест, но ограничилась запретом определенных действий. Комментировать произошедшее фигурант не стал.

Студент Сергей Корнилов во время судебного заседания по избранию меры пресечения за опасное вождение

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел ходатайство следователя МВД об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий 21-летнему Сергею Корнилову — сыну и тезке умершего в 2024 году основателя ГК «Луидор». Эта компания специализируется на продаже грузовых и легковых автомобилей, операциях с недвижимостью, производстве спецтехники и пошиве амуниции по контрактам с Минобороны РФ. Корнилова-младшего обвинили в совершении действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта, из хулиганских побуждений по ст. 267.1 УК РФ.

По фабуле дела, 20 мая в состоянии алкогольного опьянения «нижегородский мажор», как его окрестили СМИ, катался с друзьями на люксовом Mercedes-AMG и записывал ролики для соцсетей.

В одном из них он признался, что находится за рулем в состоянии «в дупло». Перед этим студент-третьекурсник выпивал в ресторане на улице Кожевенной в центре Нижнего Новгорода. В 13:55 за рулем иномарки он сначала выехал на встречную полосу на Нижневолжской набережной, а затем на Похвалинском съезде пересек двойную сплошную линию и устроил ДТП с автомобилями Kia и Nissan. Обошлось без человеческих жертв, но все автомобили получили повреждения.

Проходить медосвидетельствование Сергей Корнилов отказался.

После аварии он фотографировался на капоте своей разбитой машины, выложил кадры в соцсети, где называл подписчиков «нищетой». Позднее он чокался с камерой смартфона бокалом с вином и заявил, что «мажоры не умирают».

Журналисты нашли его спящим в ресторане «Парк культуры» на Верхневолжской набережной, однако перед этим студент успел выбросить телефон одного из корреспондентов информагентства, а его знакомый — повздорить со съемочной группой телекомпании.

Когда 24 мая в отношении Сергея Корнилова возбудили уголовное дело, он опубликовал видео с извинениями и сообщил, что находится в реабилитационном центре. В итоге его задержали и поместили в изолятор временного содержания, а разбитую машину забрали на спецстоянку. Она стала вещественным доказательством по уголовному делу.

В полиции официально сообщили, что попросят для Сергея Корнилова домашний арест на время предварительного следствия. Однако на судебном заседании 26 мая следователь МВД предложил для него запрет определенных действий. Комментировать «Ъ-Приволжье» это решение представитель полиции не стал. В качестве меры пресечения следствие предложило запретить фигуранту выходить из дома с 21:00 до 09:00, посещать увеселительные заведения, рестораны и бары, а также управлять транспортными средствами, пользоваться средствами связи и общаться со свидетелями.

Сергей Корнилов полностью признал вину в преступлении и раскаялся, сообщив, что болен астмой и ранее привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Он заверил суд, что не употреблял наркотики и не состоит на учете у нарколога и психиатра. Ранее сообщалось, что с 2025 года в отношении водителя составили 161 административный протокол.

По совету адвоката Светланы Долговой обвиняемый воздержался от комментариев журналистам, которые не стеснялись в формулировках вопросов: «Сергей, скажите, а вас в детстве ремнем лупили или нет? Знаете пословицу "Любишь медок — люби и холодок"? А в изоляторе вы как с людьми общались? Тоже называли их нищетой и отребьем? Вам не говорили в университете правосудия, что нарушать закон — плохо? Где вы настоящий: в состоянии опьянения в "кружочке" в соцсетях или когда извинения на камеру начитывали? Вы с нами будете общаться только после пары рюмок?» — ироинизировали коллеги, которым Сергей Корнилов успел матом нагрубить по телефону.

Его укорили в том, что он охотно общался с подписчиками, а теперь молчит, сидя в «аквариуме» в зале суда.

На эти высказывания Корнилов-младший не реагировал.

В итоге судья Альберт Алиуллов частично удовлетворил ходатайство следствия, запретив Сергею Корнилову два месяца посещать питейные заведения, выходить ночью из дома, общаться со свидетелями по делу, выходить в интернет и пользоваться телефоном кроме вызова экстренных служб, а также управлять транспортными средствами.

Его освободили из-под стражи в зале суда, он быстро покинул здание в сопровождении взрослых.

Отметим, что 28 мая Нижегородский райсуд рассмотрит административное дело в отношении Сергея Корнилова, возбужденное после его отказа от медицинского освидетельствования после ДТП (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ). Санкция этой статьи предусматривает штраф 45 тыс. руб. и лишение водительских прав сроком до двух лет.

Владимир Зубарев