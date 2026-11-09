Учеников пышминской школы, с которой сорвало крышу, перевели на дистант
Учеников школы в поселке Пышма, у которой 6 ноября сильный ветер частично сорвал крышу, временно перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил в соцсетях глава муниципалитета Станислав Фоминых.
«Приняли решение в понедельник занятия провести дистанционно. Пока нет заключения о безопасности здания для обучения — всех учеников временно переведут во вторую смену в начальную школу»,— написал господин Фоминых.
По его словам, предварительное обследование кровли уже провели представители ремонтной компании и специалисты МЧС. В настоящее время на крыше демонтируют обломки, чтобы исключить дальнейшие риски.
Профильная организация проведет комплексное обследование всей кровли, включая уцелевшую часть и место обрушения. Также специалисты проверят, были ли допущены нарушения при строительстве.
Сроки ремонта пока не определены и будут зависеть от результатов экспертизы, заключил глава.