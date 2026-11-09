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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Урал

Учеников пышминской школы, с которой сорвало крышу, перевели на дистант

Учеников школы в поселке Пышма, у которой 6 ноября сильный ветер частично сорвал крышу, временно перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил в соцсетях глава муниципалитета Станислав Фоминых.

страница Станислава Фоминых во «ВКонтакте»

«Приняли решение в понедельник занятия провести дистанционно. Пока нет заключения о безопасности здания для обучения — всех учеников временно переведут во вторую смену в начальную школу»,— написал господин Фоминых.
По его словам, предварительное обследование кровли уже провели представители ремонтной компании и специалисты МЧС. В настоящее время на крыше демонтируют обломки, чтобы исключить дальнейшие риски.
Профильная организация проведет комплексное обследование всей кровли, включая уцелевшую часть и место обрушения. Также специалисты проверят, были ли допущены нарушения при строительстве.
Сроки ремонта пока не определены и будут зависеть от результатов экспертизы, заключил глава.
Утром 6 ноября Свердловскую область накрыли ураганный ветер, град и снег. В поселке Пышма ветер снес около 1 тыс. кв. м кровли со здания школы. После происшествия прокуратура начала проверку. В тот же день сильный ветер частично сорвал кровлю многопрофильного техникума в Сухом Логу.
Полина Бабинцева