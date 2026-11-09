Суд отказался взыскать с экс-сенатора Сабадаша 1,4 млрд рублей
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказался привлечь бывшего сенатора и предпринимателя Александра Сабадаша к субсидиарной ответственности на 1,4 млрд руб. по долгам ООО «Милан». Вместе с ним ответчиком по заявлению конкурсного управляющего выступал его деловой партнер Гарри Иткин, сообщает «Деловой Петербург».
Конкурсный управляющий ООО «Милан» требовал взыскать с предпринимателей сумму неудовлетворенных требований кредиторов компании. Заявление поступило в суд еще в 2018 году, однако его рассмотрение приостанавливали на время уголовного процесса в отношении господина Сабадаша. К разбирательству вернулись в марте 2026 года.
Как пишет издание, конкурсный управляющий связывал банкротство компании с действиями господ Сабадаша и Иткина. ООО «Милан» было связано с ликеро-водочным заводом «Ливиз», контроль над которым принадлежал Александру Сабадашу. В рамках одного из уголовных дел следствие установило использование компании в схеме вывода средств банка «Таврический».
Арбитраж, однако, пришел к выводу, что вынесенные господину Сабадашу обвинительные приговоры сами по себе не доказывают, что именно его действия стали причиной неплатежеспособности ООО «Милан». Суд также учел, что с мая 2014 года предприниматель находится под стражей и, как указано в судебном акте, с этого времени утратил контроль над своими компаниями. Документация ООО «Милан», которую конкурсный управляющий не получил, была изъята правоохранительными органами.
Конкурсный управляющий Валерия Слончак заявила изданию, что судебный акт будет обжалован. Спор, таким образом, пока не завершен.
Александр Сабадаш получил контроль над заводом «Ливиз» в 1997 году, а в 2003-2006 годах представлял Ненецкий автономный округ в Совете Федерации. В августе 2026 года предпринимателя приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и растрате. Подробнее о его уголовном деле в — материале «Ъ» «Пятое дело „водочного короля“».