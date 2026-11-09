Суд отказался взыскать с экс-сенатора Сабадаша 1,4 млрд рублей

Арбитраж, однако, пришел к выводу, что вынесенные господину Сабадашу обвинительные приговоры сами по себе не доказывают, что именно его действия стали причиной неплатежеспособности ООО «Милан». Суд также учел, что с мая 2014 года предприниматель находится под стражей и, как указано в судебном акте, с этого времени утратил контроль над своими компаниями. Документация ООО «Милан», которую конкурсный управляющий не получил, была изъята правоохранительными органами.