Сбербанк банкротит брата и отца бывшего нижегородского вице-мэра Ильи Штокмана

Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк России» подал иски о банкротстве брата и отца бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана. Сумма требований к Михаилу Штокману составляет почти 292 млн руб., отцу братьев Олегу — чуть более 1 млн руб., следует из картотеки Арбитражного суда Нижегородской области.