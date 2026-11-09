Сбербанк банкротит брата и отца бывшего нижегородского вице-мэра Ильи Штокмана
Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк России» подал иски о банкротстве брата и отца бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана. Сумма требований к Михаилу Штокману составляет почти 292 млн руб., отцу братьев Олегу — чуть более 1 млн руб., следует из картотеки Арбитражного суда Нижегородской области.
Как писал «Ъ-Приволжье», ранее суд по иску банка ввел процедуру наблюдения за семейным бизнесом семьи Штокман — ООО «Бетонный завод Вектор». Долг предприятия по двум кредитам превысил 305 млн руб.
Завод остановил деятельность из-за уголовного дела братьев, обвиняемых в получении взятки от застройщика и бывшего депутата гордумы Карима Ибрагимова. В мае 2026 года Нижегородский райсуд обратил имущество семьи Штокман в доход государства по антикоррупционному иску прокуратуры.