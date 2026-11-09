Фестиваль «Доброе сало» отменили в Липецкой области

«У каждого уголка Липецкой области есть свои традиции и своя история. Такие фестивали помогают не только сохранять их, но и знакомить с ними гостей из других регионов. А для местных производителей и мастеров это еще одна возможность рассказать о себе, показать свою продукцию и найти новых покупателей»,— ранее отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.