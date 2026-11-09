Фестиваль «Доброе сало» отменили в Липецкой области
По решению организаторов отменен XV гастрономический фестиваль «Доброе сало» в Добровском округе, который должен был пройти 21 ноября. О новой дате проведения будет сообщено дополнительно. Об этом 9 ноября объявили в правительстве Липецкой области. Более подробной информации о причинах отмены не публикуется.
Фестиваль «Доброе сало» — одно из самых узнаваемых гастрономических событий Центральной России. В 2020 году этот форум занял третье место во всероссийском конкурсе «Торговля России» в номинации «Лучший торговый фестиваль».
В 2026 году в программу были включены кулинарные мастер-классы, конкурсы, ярмарка народных ремесел, концертная программа, а также поросячьи бега и парад ряженых поросят. Во время фестиваля предполагалась работа пункта сбора гуманитарной помощи участникам СВО.
«У каждого уголка Липецкой области есть свои традиции и своя история. Такие фестивали помогают не только сохранять их, но и знакомить с ними гостей из других регионов. А для местных производителей и мастеров это еще одна возможность рассказать о себе, показать свою продукцию и найти новых покупателей»,— ранее отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
В середине октября «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в 2026 году в Воронеже отменили проведение XII Детского театрального фестиваля «Маршак». Даты форума перенесли на осень 2027 года. Организаторы сослались на «объективные и не зависящие от них причины».