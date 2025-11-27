В МИД России сообщили, что Лавров не полетит на заседание ОБСЕ в Вене

Глава МИД России Сергей Лавров не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Россию на заседании ОБСЕ в Вене представит замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Нет. Российскую сторону будет представлять заместитель министра иностранных дел господин Грушко»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко сегодня заявил, что «Евросоюз и Европа в целом сами себя "вырезают"» из мирного процесса по Украине. По его словам, позиция ЕС, в том числе в части отстаивания территориальной целостности Украины и вопроса ее членства в ЕС и НАТО, «противоречит целям достижения мира, которые не могут быть достигнуты без устранения первопричин конфликта». «Все действия и внешнеполитические шаги при всей так называемой мирной риторике направлены на то, чтобы не дать мирному решению состояться»,— заключил он.

Заседание министров иностранных дел ОБСЕ пройдет в столице Австрии 4-5 декабря.

Анастасия Домбицкая