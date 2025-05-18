У Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты

У бывшего президента США 82-летнего Джозефа Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. По словам пресс-секретаря экс-президента, сейчас семья господина Байдена занимается подбором подходящего лечения.

Заболевание обнаружили в пятницу, 16 мая, публично известно о нем стало только сейчас. «Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить»,— говорится в сообщении (цитата по The New York Times).

Во время своего президентского срока Джо Байден заявлял, что ранее заболел раком кожи. Его причиной он назвал проблемы с изменением климата и загрязнения окружающей среды.