Байден анонсировал выход своих мемуаров

Бывший президент США Джо Байден объявил, что написал мемуары «Обещай мне, Америка» (Promise Me, America). Книга поступит в продажу 17 ноября. Выход запланирован через две недели после промежуточных выборов в Конгресс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Little, Brown and Co. / AP Джо Байден

Фото: Little, Brown and Co. / AP

«Прежде всего это касается моей веры в обещание Америки. Обещание, которое мы дали тем, кто был до нас, чтобы почтить их самопожертвование»,— сказал бывший президент в видеообращении (цитата по ABC News).

По словам господина Байдена, книга посвящена ключевым решениям, которые он принимал на посту главы государства. В частности, в ней затрагиваются борьба с пандемией COVID-19, экономическая политика, «восстановление американской демократии» после событий 6 января, а также конфликты в Афганистане и на Украине. Кроме того, экс-президент расскажет, почему изначально решил баллотироваться на второй срок и что повлияло на его решение снять свою кандидатуру.

«Обещай мне, Америка» станет продолжением линейки автобиографических книг Джо Байдена. Ранее у него вышли книги «Обещания, которые нужно сдержать» (Promises to Keep) и «Обещай мне, папа» (Promise Me, Dad) — мемуары, посвященные его старшему сыну Бо, который скончался от рака мозга.