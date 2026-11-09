Доля вторичной недвижимости на ипотечном рынке Удмуртии приблизилась к 50%
Сегмент «первички» остановился на уровне 36%
Доля квартир на вторичном рынке недвижимости, взятых в ипотеку в Удмуртии в январе-сентябре, составила 46%. Это на 10 п. п. больше, чем у жилья с первичного рынка. Еще 18% приходится на сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС), следует из исследования аналитиков «Циан» на основе данных Центробанка.
Для сравнения, в ПФО доля «вторички», взятой в кредит, варьируется от 44% в Республике Марий Эл до 64% в Саратовской области. Доля «первички» в данном случае равна 43 и 22% соответственно.
В среднем по РФ за девять месяцев на вторичный рынок недвижимости приходится 49% квартир, купленных с привлечением заемных средств, при этом 36% — на новостройки. За два года наибольшая динамика наблюдается в сегменте индивидуального строительства: его доля снизилась с 31 до 15%.
В «Циане» это связывают с высокими ставками по кредитам, адаптацией к эскроу и ограниченным спросом по сельской ипотеке. А сокращение доли новостроек произошло из-за ужесточения условий по ипотеке: введенного в феврале правила «одна семья — один кредит», а также новых октябрьских условий по «Семейной ипотеке».