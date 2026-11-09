Доля вторичной недвижимости на ипотечном рынке Удмуртии приблизилась к 50%

В среднем по РФ за девять месяцев на вторичный рынок недвижимости приходится 49% квартир, купленных с привлечением заемных средств, при этом 36% — на новостройки. За два года наибольшая динамика наблюдается в сегменте индивидуального строительства: его доля снизилась с 31 до 15%.