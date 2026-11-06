Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности
Энергосистема Республики Крым работает в условиях дефицита мощности. По данным «Крымэнерго», это связано с аварией на магистральных линиях. Как сообщает оперативный штаб региона, подача света в населенные пункты сейчас осуществляется по технологической возможности.
Все необходимые службы Крыма задействованы в работах по восстановлению электроснабжения. Графики ограничения временно не действуют.
Кроме того, режим временного ограничения электроснабжения введен в Севастополе. Мера является вынужденной и необходимой для устранения перегруза электрических сетей за пределами региона.
На данный момент электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам. Отмечается, что электроснабжение социально значимых объектов обеспечено.